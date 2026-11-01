Prezydent Salwadoru Nayib Bukele odrzucił oskarżenia, że salwadorskie siły na Haiti przeprowadzały naloty lotnicze na ludność cywilną. Oświadczył, że salwadorskie śmigłowce, które przybyły do kraju 29 października, do soboty nie wykonały ani jednej misji.

Oświadczenie Bukele

„Nasza misja nie ma nawet do dyspozycji bomb” — napisał Bukele w serwisie społecznościowym X. Podważył, jak rzekome ataki mogły mieć miejsce przed przybyciem salwadorskich śmigłowców uderzeniowych. Prezydent zaznaczył również, że przybycie śmigłowców było szeroko relacjonowane przez media oraz udokumentowane w nagraniach wideo i wpisach w mediach społecznościowych.

Jak informuje Anadolu Agency, Bukele oskarżył organizacje pozarządowe o rozpowszechnianie fałszywych informacji i wywieranie wpływu na struktury międzynarodowe. Nazwał je grupami lobbingowymi organizacji przestępczych działającymi pod pozorem organizacji humanitarnych.

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List z żądaniem śledztwa

Oskarżenia wysunęło Stowarzyszenie ONZ — Haiti (UNA-Haiti) w otwartym liście do sekretarza generalnego ONZ António Guterresa z 30 października. Organizacja oświadczyła, że rzekomo doszło do bombardowań lotniczych, ataków śmigłowców bojowych oraz użycia ciężkiej broni na gęsto zaludnionych obszarach w pobliżu Port-au-Prince, w tym w Croix-des-Bouquets, Canaan i na równinie Cul-de-Sac.

UNA-Haiti zażądała zbadania doniesień o możliwych ofiarach cywilnych, twierdząc, że wśród zabitych rzekomo były dzieci. Twierdzenia te nie zostały niezależnie potwierdzone. Salwador skierował wojskowych na Haiti po zasadzce przeprowadzonej przez ugrupowania 18 października, w wyniku której zaginęło czterech salwadorskich techników lotniczych służących w siłach wspieranych przez ONZ.

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