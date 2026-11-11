Prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że salwadorskie wojsko zniszczyło siedzibę jednej z największych haitańskich grup przestępczych, 400 Mawozo, podczas operacji lądowej i powietrznej w pobliżu stolicy Haiti, Port-au-Prince. Jak informuje BBC News, celem był kompleks na przedmieściach Croix-des-Bouquets, uznawanych za bastion tej grupy.

Bukele opublikował w serwisie społecznościowym X nagranie, na którym śmigłowce ostrzeliwują duży kompleks, a ludzie go opuszczają. Prezydent oświadczył, że większość członków gangu uciekła, nie podejmując walki. Poinformował także o zniszczeniu domu przywódcy grupy, Wilsona Josepha, znanego jako Lanmo San Jou.

Dane dotyczące skutków operacji

Nagranie rozpowszechnione przez Bukele oraz twierdzenie, że zaatakowany kompleks był siedzibą 400 Mawozo, nie zostały niezależnie potwierdzone. Kilka mediów informowało o śmierci do 20 osób, jednak władze tego nie potwierdziły. Nie ma również oficjalnych danych o skali zniszczeń kompleksu. Według Miami Herald przywódcy gangu Wilsona Josepha nie było na miejscu w czasie uderzenia.

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Miami Herald, powołując się na kilka źródeł, podał, że w operacji uczestniczyła jednostka Haitańskiej Policji Narodowej używająca dronów, przy wsparciu salwadorskiego wojska. Po operacji premier Haiti Alix Didier Fils-Aimé podziękował Salwadorowi za udział w walce z gangami i zapowiedział dalszą współpracę obu państw ze wspieraną przez ONZ Siłą Zwalczania Gangów.

Salwadorskie wojsko na Haiti

W ubiegłym miesiącu Salwador wysłał na Haiti ponad 2 tysiące żołnierzy po uprowadzeniu czterech techników salwadorskich sił powietrznych. Zostali oni porwani pod groźbą broni w październiku, gdy kupowali żywność. Technicy pracowali w ramach międzynarodowej Siły Zwalczania Gangów, w której skład wchodzą wojskowi z kilku państw.

400 Mawozo wiązana jest z porwaniami ludzi, wymuszeniami, zabójstwami i handlem bronią. Organizacja praw człowieka Amnesty International wezwała Haiti i Salwador do zapewnienia, że operacje salwadorskich sił są zgodne z międzynarodowym prawem praw człowieka. Rozmieszczenie salwadorskiego wojska wywołało również pytania krytyków dotyczące jego dowodzenia i podstaw prawnych operacji w kraju.

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