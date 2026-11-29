Prezydent Czech Petr Pavel oświadczył, że NATO powinno ostrzej reagować na powtarzające się i celowe naruszenia przestrzeni powietrznej Sojuszu przez Federację Rosyjską, państwo-agresora. Chodzi w szczególności o zestrzeliwanie samolotów lub innych obiektów, które wkraczają w przestrzeń powietrzną państw sojuszniczych. Powiedział o tym w niedzielnym programie dyskusyjnym Czeskiej Telewizji, informuje Radio Prague International.

Odpowiedź na celowe naruszenia

Pavel zaproponował również rozważenie środków gospodarczych lub cybernetycznych przeciwko Rosji. Jednocześnie odrzucił pomysł naruszania rosyjskiej przestrzeni powietrznej lub wód terytorialnych w odpowiedzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prezydent podkreślił, że przypadkowe wtargnięcia spowodowane błędami technicznymi lub czynnikiem ludzkim należy odróżniać od celowych incydentów mających na celu destabilizację kraju.

Jedność Europy i obrona przeciwrakietowa

Według Pavla siła Europy tkwi w jedności, a państwa UE powinny uzgodnić wspólne stanowiska do negocjacji z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Zwrócił również uwagę na zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Jego zdaniem położenie Czech bardziej na zachód dałoby krajowi więcej czasu na reakcję na możliwy atak rakietowy, ponieważ jako pierwsze zadziałają systemy obrony bliżej wschodniej granicy Sojuszu.

Czytaj nas na