Prezydent Chile José Antonio Kast spotkał się we wtorek z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Shenzhen w Chinach. Były to pierwsze rozmowy przywódców od objęcia urzędu przez Kasta w marcu. Podczas części spotkania otwartej dla prasy oświadczył, że reprezentuje państwo, a nie frakcję polityczną, oraz podkreślił stabilność stosunków dwustronnych mimo sytuacji wewnętrznej w Chile, informuje South China Morning Post.

Spotkanie odbyło się przed szczytem przywódców APEC w Shenzhen. W tym roku mija 10 lat od ustanowienia przez Chiny i Chile kompleksowego partnerstwa strategicznego oraz 20 lat od podpisania przez nie umowy o wolnym handlu.

Współpraca w handlu i technologiach

Według chińskiej państwowej agencji Xinhua Xi Jinping powiedział, że relacje między oboma krajami znajdują się w ważnym momencie otwierania nowej przyszłości. Zaproponował kontynuowanie współpracy w handlu, energetyce, górnictwie, infrastrukturze i astronomii, a także rozszerzenie jej na sztuczną inteligencję, badania polarne i głębinowe.

Kast oświadczył, że jego rząd obniżył podatki i złagodził regulacje, aby przyciągnąć inwestycje. Po rozmowach poinformował o spotkaniu przedstawicieli biznesu obu krajów. Według Xinhua chilijski prezydent poruszył również kwestię możliwej współpracy w dziedzinie pojazdów elektrycznych, nie podając szczegółów.

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Chiny są największym partnerem handlowym Chile: kupują 37% chilijskiego eksportu i zapewniają jedną czwartą importu kraju. Dwustronna wymiana handlowa osiągnęła w ubiegłym roku 65,33 mld dolarów. Około 60% chilijskich dostaw koncentratu miedzi w pierwszym półroczu trafiło do ChRL, podczas gdy głównym nabywcą rafinowanej chilijskiej miedzi pozostają USA.

Spory wokół kabla i umowy morskiej

Spotkanie odbyło się w obliczu napięć wokół chińskiego projektu podmorskiego kabla oraz Traktatu ONZ o pełnym morzu, który reguluje bioróżnorodność morską na wodach międzynarodowych. W publicznych komunikatach stron dotyczących rozmów traktat nie został wspomniany. Chiny promują miasto Xiamen jako lokalizację organu przewidzianego w traktacie i twierdziły, że kwestia ta została rozstrzygnięta bez ich wiedzy.

W styczniu minister transportu poprzedniego rządu Gabriela Borica podpisał dekret o rozpoczęciu procedury dotyczącej projektu kabla, ale dwa dni później go uchylił po ostrzeżeniu ambasady USA o zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Boric później oświadczył, że polecił uchylenie decyzji po bezpośrednich groźbach ze strony Waszyngtonu, w tym dotyczących możliwej utraty przez Chile udziału w amerykańskim programie ruchu bezwizowego. Ambasador Chin Niu Qingbao oświadczył w tym miesiącu, że projekt nadal nie został zamknięty, a poprzedni rząd popełnił błąd, zawieszając go pod presją USA.

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