Prezydent COP31 i minister środowiska, urbanizacji oraz zmian klimatu Turcji Murat Kurum wezwał w Antalyi państwa, by nie zwlekały z wyznaczaniem celów walki ze zmianą klimatu. Jak powiedział, młodzież i społeczeństwa oczekują od polityków konkretnych decyzji.

W wywiadzie dla CNN International Kurum oświadczył, że prezydencja COP31 musi pokazać determinację w przeciwdziałaniu niszczycielskim skutkom zmiany klimatu. Zaznaczył, że państwa mają różne możliwości i priorytety, lecz kraje, które już podejmują niezbędne działania, zyskują przewagę.

Elektryfikacja do 2035 roku

Jak informuje Anadolu Agency, Kurum uznał podniesienie globalnego poziomu elektryfikacji do 35% do 2035 roku za ważny cel COP31. Jego zdaniem szersze wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie, przemyśle i produkcji przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, pod warunkiem że energia elektryczna będzie pochodzić z czystych źródeł.

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Minister oświadczył również, że nie uważa paliw kopalnych za znaczące źródło energii w przyszłości. Powiązał tę transformację z rozwojem technologii i spadkiem kosztów energii odnawialnej. Według Kuruma produkcja 1 000 megawatów energii, która wcześniej kosztowała ponad 1 mln dolarów, dzięki źródłom odnawialnym może teraz kosztować 400 tys. dolarów.

Kryteria sukcesu szczytu

Odpowiadając na pytanie, co będzie oznaczał sukces COP31 za dziesięć dni, Kurum powiedział, że zostanie on określony przez praktyczne skutki podjętych decyzji. Wśród możliwych wskaźników wymienił wyższe plony w rolnictwie, bardziej odporne miasta, szersze wykorzystanie energii odnawialnej i wzmocnienie bezpieczeństwa.

Według Kuruma uczestnicy szczytu powinni opuścić Antalyę z poczuciem, że podjęto tam decyzje, aby zmienić negatywny bieg wydarzeń, oraz że osiągnięto realny postęp w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

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