Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi polecił nowo utworzonemu Krajowemu Organowi Zarządzania Kryzysowego i Sytuacjami Nadzwyczajnymi zbadanie utworzenia strategicznych rezerw państwa. Organowi przewodzi szef sztabu sił zbrojnych, generał Mohammed Abdel Rahman Rabie.

Jak informuje The National, prezydent zlecił rozważenie utworzenia rezerw na potrzeby reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, w koordynacji z instytucjami państwowymi. Polecenie wydano w związku z obawami, że możliwe wznowienie działań zbrojnych na dużą skalę między Iranem a Stanami Zjednoczonymi może zakłócić łańcuchy dostaw.

Zapasy żywności

Według publikacji Egipt, którego populacja wynosi 110 milionów ludzi, monitoruje zapasy podstawowych produktów, przede wszystkim mąki pszennej. Źródła w sferze bezpieczeństwa wiążą to z ryzykiem dla dostaw w przypadku działań zbrojnych na dużą skalę na Morzu Czerwonym.

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W ubiegłym miesiącu rząd oświadczył, że zapasy podstawowych artykułów żywnościowych wystarczą krajowi na sześć miesięcy. W tym samym okresie państwowy importer Future of Egypt kupił pięć partii pszenicy — był to jeden z największych zakupów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Zwiększenie gotowości

Według źródeł The National egipskie siły zbrojne postawiono w stan podwyższonej gotowości, a systemy obrony powietrznej wzmocniono wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego i w pobliżu Kanału Sueskiego. Kair ogłosił również plany rozmieszczenia wojsk w Arabii Saudyjskiej, aby chronić sojusznika przed atakami jemeńskich Huti. Parlament zatwierdził to rozmieszczenie, jednak Kair i Rijad nie potwierdziły przybycia egipskich wojskowych do królestwa.

W ubiegłym tygodniu as-Sisi oświadczył, że eskalacja militarna będzie miała katastrofalne konsekwencje dla regionu i świata, oraz wezwał strony do znalezienia rozwiązania dyplomatycznego, zanim będzie za późno.

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