Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podczas spotkania z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem w Szuszy w Azerbejdżanie oświadczył, że popiera wysiłki Baku na rzecz ustanowienia trwałego pokoju na Kaukazie Południowym. Rozmowy odbyły się 8 listopada, w dniu szóstej rocznicy zwycięstwa Azerbejdżanu w wojnie karabaskiej w 2020 roku.

Jak podaje The Express Tribune, Erdoğan stwierdził, że wydarzenia z 2020 roku otworzyły dla regionu nową epokę. Według niego obecnym zadaniem jest uzupełnienie zwycięstwa militarnego „trwałym pokojem i stabilnością”.

Odbudowa Karabachu

Turecki prezydent zwrócił także uwagę na odbudowę terytoriów Karabachu, oświadczając, że Ankara nadal będzie dzielić się doświadczeniem i wspierać projekty odbudowy oraz rozwoju. Wspomniał o międzynarodowym centrum szkolenia specjalistów leśnictwa i szkółce utworzonych w Dżebrail przy udziale tureckiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Erdoğan poinformował, że w Agdamie rozpoczęto budowę szkoły z 40 klasami o powierzchni 14,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku będzie mógł otworzyć tę placówkę razem z Alijewem. Prezydent Turcji zwrócił także uwagę na prace infrastrukturalne na drodze z międzynarodowego lotniska w Fizuli do Szuszy, w tym na siedem tuneli, przez które przejechała delegacja.

Sojusz Turcji i Azerbejdżanu

Erdoğan nazwał relacje Turcji i Azerbejdżanu sojuszniczymi oraz odwołał się do Deklaracji Szuszyńskiej, podpisanej 15 czerwca 2021 roku. Według niego dokument podniósł relacje dwustronne do poziomu sojuszu, a oba kraje pracują również nad wzmocnieniem Organizacji Państw Turkijskich.

Z kolei Alijew podziękował Turcji za wsparcie podczas 44-dniowej drugiej wojny karabaskiej. Nazwał jedność obu państw „wieczną i niezachwianą” oraz stwierdził, że próby osłabienia ich relacji nie odniosą sukcesu.

Czytaj nas na