W Brukseli w Belgii przewodniczący Rady Europejskiej António Costa rozważa zwrócenie się do rządów państw UE o poparcie podatku dla dużych firm technologicznych, w tym Google i Meta. Taka opłata mogłaby zwiększyć budżet UE na lata 2028–2034, szacowany na około 2 bln euro, oraz pomóc uzgodnić jego ostateczną wysokość, podaje Politico.

Poszukiwanie nowych dochodów

Costa ma przedstawić w sobotę zmienioną propozycję budżetu na lata 2028–2034. Chce, aby przywódcy UE osiągnęli porozumienie do końca roku — przed wyborami we Francji, Włoszech i Polsce, które według publikacji mogą skomplikować negocjacje.

Dyskusji o budżecie towarzyszą spory między krajami, które chcą ograniczyć wydatki i przekierować je na obronność i bezpieczeństwo, a państwami opowiadającymi się za większym budżetem na tradycyjne obszary, w tym rolnictwo i rozwój regionalny.

Podatek od firm cyfrowych jest rozważany jako jeden z nowych zasobów własnych UE — źródeł dochodów, które mogłyby zmniejszyć zależność budżetu od składek krajowych. Według szacunków Komisji Europejskiej opłata w wysokości 3% od określonych strumieni przychodów dużych firm cyfrowych mogłaby przynosić 5 mld euro rocznie.

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Stanowiska państw członkowskich

W przeszłości wiele rządów UE nie popierało podatku cyfrowego z powodu ryzyka odpowiedzi ze strony Waszyngtonu. Zwolennicy inicjatywy uważają, że słabe wyniki Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających w USA, wysoka inflacja i nasilająca się krytyka firm technologicznych mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo gróźb handlowych ze strony administracji Donalda Trumpa.

W szczególności Niemcy, które wcześniej sprzeciwiały się proponowanemu przez Komisję Europejską podatkowi biznesowemu CORE, stały się bardziej przychylne idei podatku cyfrowego. CORE przewidywał stałą opłatę od firm o przychodach przekraczających 100 mln euro. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Danii Mette Frederiksen, według dwóch dyplomatów UE, dopuścili taki wariant podczas spotkania przywódców państw nordyckich w Dublinie.

Francja, Włochy i Hiszpania, które już mają krajowe podatki cyfrowe, tradycyjnie popierają rozwiązanie ogólnoeuropejskie. Jednocześnie Irlandia, gdzie znajdują się europejskie oddziały Google i Microsoftu, zasygnalizowała możliwość sprzeciwu. Osobno zespół Costy jest gotowy zbadać możliwość opodatkowania firm kryptowalutowych w dłuższej perspektywie; wariant ten jest uznawany za bardziej skomplikowany technicznie.

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