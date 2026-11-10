Chińscy producenci samochodów BYD i Geely zwrócili się do Międzynarodowej Federacji Samochodowej w sprawie możliwego wejścia do Formuły 1. Prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem powiedział o tym podczas New Economy Forum w Madrycie w Hiszpanii, informuje Electrek.

Według Bena Sulayema zaproponował on BYD zakup jednego z istniejących zespołów zamiast tworzenia nowego. Firma nie była jednak zainteresowana takim wariantem, ponieważ chce mieć własny zespół. Prezydent FIA doradził producentowi samochodów, aby wrócił z poważną propozycją, która udowodniłaby żywotność projektu.

Nie ma procedury dla nowego zespołu

FIA nie prowadzi obecnie procedury wyboru 12. zespołu Formuły 1, a ani BYD, ani Geely nie mają umowy o udziale w mistrzostwach. Ben Sulayem podkreślił, że chińscy producenci nie otrzymają specjalnych warunków: każdy wniosek przejdzie ten sam proces co zgłoszenia innych potencjalnych uczestników.

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Jednocześnie prezydent federacji oświadczył, że chciałby, aby kolejny nowy uczestnik Formuły 1 pochodził z Chin. Wskazał na rozwój technologii pojazdów elektrycznych w tym kraju oraz organizację Grand Prix Chin w Szanghaju.

Stanowisko BYD i zmiany w regulaminie

BYD wcześniej rozważało już możliwość udziału w Formule 1 poprzez zakup zespołu lub utworzenie nowego. W kwietniu wiceprezeska firmy Stella Li informowała o spotkaniu z dyrektorem generalnym Formuły 1 Stefano Domenicalim w Szanghaju. W lipcu powiedziała, że nie ma konkretnego planu, choć taki cel pozostaje aktualny.

Specjalny doradca BYD Alfredo Altavilla oświadczył, że firma nie weźmie udziału w Formule 1 wyłącznie po to, by umieścić logo na bolidzie, lecz rozważy mistrzostwa, jeśli jej technologie mogą być użyteczne dla sportu. W 2026 roku jednostki napędowe Formuły 1 mają w przybliżeniu po równo łączyć moc silnika spalinowego i części elektrycznej, jednak FIA już zatwierdziła przesunięcie proporcji do 60% na korzyść silnika spalinowego w 2027 i 2028 roku. Ben Sulayem promuje również przejście na silniki V8 ze zrównoważonym paliwem i niewielką elektryfikacją w następnym cyklu regulaminowym.

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