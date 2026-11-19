W Rabacie w Maroku 18 marca odbędą się wybory prezydenta FIFA, w których urzędującemu szefowi organizacji Gianniemu Infantino będą przeciwni Francuz Philippe Diallo oraz Japończyk Kozo Tashima. Jak podaje France 24, FIFA potwierdziła zgłoszenie ich kandydatur.

Złożenie dokumentów

Diallo i Tashima złożyli dokumenty w Zurychu przed północą. Do swoich zgłoszeń dołączyli listy nominacyjne od pięciu federacji członkowskich FIFA.

W głosowaniu weźmie udział 211 federacji członkowskich organizacji. Infantino, który sprawuje funkcję od 11 lat, oficjalnie będzie miał dwóch rywali.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja kandydatur

FIFA przekazała kandydatury komitetowi wyborczemu do weryfikacji i podjęcia decyzji o dopuszczeniu do wyborów. Do 18 lutego trzyosobowa komisja wyborcza ma poinformować wszystkie 211 federacji, kto zostanie umieszczony na karcie do głosowania.

Kandydaci muszą przejść kontrolę zgodności z wymogami i uczciwości. Decyzję komisji będzie można zaskarżyć do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie w Szwajcarii.

Krytycy Infantino, którym przewodzi UEFA, starają się go zastąpić po tym, jak w lipcu ujawniono jego niepubliczny plan sprzedaży prywatnym inwestorom udziałów w zyskach z mistrzostw świata. Później zrezygnował z tego projektu w obliczu ostrej reakcji.

Czytaj nas na