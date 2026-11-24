Prezydent FIFA Gianni Infantino odbył co najmniej 39 lotów prywatnymi samolotami w ciągu 115 dni i odwiedził 32 kraje. Pokonał około 102,9 tys. mil lotniczych i spędził w powietrzu 213 godzin i 49 minut, informuje BBC Sport.

Redakcja zebrała dane o trasach i datach podróży z publikacji Infantino w mediach społecznościowych. Aby sporządzić dziennik lotów, dziennikarze wykorzystali także zapisy serwisów śledzących loty oraz dane rejestracyjne samolotów Qatar Executive. Jest to spółka zależna Qatar Airways Group, która należy do sponsorów FIFA. Organizacja piłkarska nie kwestionowała podanej liczby lotów.

Krytyka przed wyborami prezydenta FIFA

Krytycy Infantino zasugerowali, że jego intensywne podróże mogły być częścią kampanii przed wyborami prezydenta FIFA zaplanowanymi na 18 marca 2027 roku. Były przewodniczący komisji FIFA ds. zarządzania Miguel Maduro powiedział BBC Sport, że w organizacji nie ma zasad dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Jego zdaniem oficjalne podróże mogą jednocześnie pomagać kandydatowi zdobywać poparcie.

Były dyrektor generalny UEFA Lars-Christer Olsson podniósł kwestie kosztów podróży i źródeł ich finansowania. Przypomniał również o rezygnacji z projektu FIFA Forward Enterprise, który przewidywał sprzedaż prywatnym inwestorom udziałów w mistrzostwach świata i innych rozgrywkach. Przed zamknięciem projektu Infantino napisał do wszystkich 211 stowarzyszeń członkowskich FIFA, że otrzymają po 40 mln dolarów, jeśli poprą inicjatywę.

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Podróże i emisje

Wśród deklarowanych powodów podróży były spotkania z prezesami stowarzyszeń piłkarskich, otwarcia boisk piłkarskich, spotkania z politykami oraz udział w wydarzeniach konfederacji. Infantino odwiedził między innymi Dominikanę, Paryż, Rygę, Indonezję i Manilę. Podczas wizyty w Indonezji spotkał się z szefami federacji piłkarskich z szeregu krajów azjatyckich.

Według wyliczeń BBC Sport loty samolotami tego typu mogły spowodować około 1 673 ton emisji CO2e. Odpowiada to średnim rocznym emisjom 252 osób według danych UE. FIFA oświadczyła, że prezydent ma statutowy obowiązek utrzymywać relacje z konfederacjami, 211 stowarzyszeniami członkowskimi, organizacjami politycznymi i międzynarodowymi, a wszystkie podróże są zgodne z zasadami organizacji.

FIFA odmówiła również komentarza, jak korzystanie z samolotów Qatar Executive wpływa na środki ze sponsoringu Qatar Airways dostępne na rozwój piłki nożnej. Organizacja nie odpowiedziała, kiedy Infantino ostatnio leciał lotem komercyjnym, ani nie udzieliła bezpośredniej odpowiedzi w sprawie wpływu jego podróży na środowisko.

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