Prezydent Finlandii Alexander Stubb 16 listopada w Brukseli w Belgii wezwał Unię Europejską do pogłębienia współpracy z Turcją. Występując na Forum Rozszerzenia UE, nazwał Ankarę ważnym europejskim graczem w dziedzinie bezpieczeństwa i niezastąpionym sojusznikiem NATO, informuje Anadolu Agency.

Wspólne interesy UE i Turcji

Stubb oświadczył, że UE i Turcja mają wspólne interesy i powinny wzmacniać współdziałanie w obszarach, w których ich priorytety są zbieżne. Według niego współpraca między UE a Turcją „może i powinna być pogłębiana” tam, gdzie ich interesy się pokrywają.

W materiale zaznaczono, że turecki przemysł obronny i lotniczo-kosmiczny należy do najszybciej rozwijających się na świecie. W tym sektorze działa ponad 3 500 firm, co czyni kraj coraz ważniejszym producentem i eksporterem uzbrojenia.

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Rozszerzenie jako instrument geopolityczny

Mówiąc o wyzwaniach dla Europy, prezydent Finlandii wymienił rywalizację mocarstw, wojnę na kontynencie, konkurencję technologiczną i rosnącą niepewność. Uważa rozszerzenie UE za strategiczną odpowiedź na te wyzwania.

Stubb wezwał, by nie postrzegać rozszerzenia wyłącznie jako procesu technicznego, i nazwał je strategicznym oraz geopolitycznym instrumentem. Jego zdaniem większa UE będzie mogła wywierać większy globalny wpływ. Wezwał również państwa członkowskie UE i kraje kandydujące do szerokiego myślenia o przyszłości bloku oraz do łączenia rozszerzenia z kreatywną, elastyczną i stopniową integracją.

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