Prezydent Finlandii Aleksander Stubb podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP31 w tureckiej Antalyi wezwał państwa do wspólnego przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Oświadczył, że żadne państwo, niezależnie od wielkości, wpływów czy położenia geograficznego, nie może uchronić się przed jego skutkami ani poradzić sobie z nim samodzielnie, informuje Anadolu Agency.

Konflikty i działania klimatyczne

Stubb podkreślił, że konflikty międzynarodowe nie powinny odsuwać działań klimatycznych na dalszy plan. Jak zaznaczył, skutki kryzysu klimatycznego są już widoczne na świecie: w Nepalu doszło do niszczycielskich powodzi, wzrost poziomu mórz zagraża państwom nadbrzeżnym i małym państwom wyspiarskim, a Europa cierpi z powodu pożarów lasów.

Dla skutecznej globalnej odpowiedzi prezydent Finlandii wskazał trzy priorytety: współpracę wielostronną, naukę i odporność. Zauważył, że porozumienie paryskie pozostaje wspólnymi ramami dla państw mimo różnic między nimi, a jego autorytet zależy od realizacji uzgodnień. Jego zdaniem elastyczne sojusze i koalicje państw gotowych do działania mogą wspierać postęp w okresie zmian globalnych struktur.

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Nauka i czysta energia

Stubb oświadczył również, że najnowsze raporty naukowe wskazują na wysokie prawdopodobieństwo tymczasowego przekroczenia progu globalnego ocieplenia o 1,5°C. Według niego badania klimatyczne, innowacje i systemy wczesnego ostrzegania mogą poprawić gotowość na zagrożenia i ratować życie.

Dodał, że sztuczna inteligencja, dane satelitarne i sieci cyfrowe mogą pomóc państwom dostosować się do zmian. Ograniczenie zależności od paliw kopalnych, dywersyfikacja dostaw energii i przyspieszenie elektryfikacji mogą, według Stubba, wzmocnić konkurencyjność i odporność gospodarczą oraz stworzyć możliwości zrównoważonego wzrostu. Szerszy dostęp do technologii, dodał, może również przyczynić się do zmniejszenia globalnych nierówności.

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