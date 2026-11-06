W Niemczech prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams oświadczył, że inflacja w Stanach Zjednoczonych nadal jest zbyt wysoka i musi powrócić do celu Systemu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2%. Powiedział o tym podczas konferencji Europejskiego Banku Centralnego, jak informuje The Hill.

„Inflacja jest zdecydowanie zbyt wysoka. Była zbyt wysoka zbyt długo” — powiedział Williams. Jak zaznaczył, niezwykle ważne jest terminowe i stabilne przywrócenie inflacji do poziomu docelowego.

Presja cenowa i rynek pracy

Inflacja przekracza cel Fedu wynoszący 2% od pięciu i pół roku. W tym roku wzrosła w związku z wojną wokół Iranu, która spowodowała wzrost cen energii w Stanach Zjednoczonych z powodu ograniczeń żeglugi w Cieśninie Ormuz.

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Williams przyznał również, że presję na ceny wywierają cła importowe prezydenta Donalda Trumpa oraz rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji. Jednocześnie nazwał amerykańską gospodarkę odporną na te wstrząsy. Według niego odzwierciedlają to stabilny popyt, wzrost gospodarczy i silny rynek pracy.

Stopa pozostaje bez zmian

Stopa bezrobocia w USA utrzymuje się poniżej 5% od września 2021 roku. W październiku pracodawcy utworzyli 165 tys. miejsc pracy — więcej, niż oczekiwano, według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy.

We wrześniu przedstawiciele Fedu podnieśli stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. W ubiegłym tygodniu pozostawili stopę funduszy federalnych w przedziale 3,75–4%. Kolejne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zaplanowano na 8–9 grudnia. Williams podkreślił, że polityka pieniężna w pełni wpływa na gospodarkę dopiero po jednym–dwóch latach, dlatego regulator musi koncentrować się na przyszłych warunkach gospodarczych.

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