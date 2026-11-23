Prezydent Indonezji Prabowo Subianto zgłosił dwóch kandydatów na stanowisko wiceprezydenta kraju po rezygnacji Gibrana Rakabuminga Raki. Nominowani to minister koordynujący ds. rozwoju społecznego i kultury Sugiono oraz minister rolnictwa Andi Amran Sulaiman, informuje Channel NewsAsia.

Kandydatury przekazano zgromadzeniu

Według lokalnych mediów nazwiska kandydatów przekazano indonezyjskiemu Ludowemu Zgromadzeniu Konsultatywnemu w poniedziałek wieczorem po spotkaniu, które odbyło się wcześniej tego dnia. Przewodniczący zgromadzenia Ahmad Muzani odczytał w kompleksie parlamentarnym list prezydenta, w którym Subianto zaproponował kandydatury Andiego Amrana Sulaimana i Sugiono.

Posiedzenie plenarne w celu wyboru nowego wiceprezydenta zaplanowano na 11 grudnia. Przed głosowaniem kandydaci muszą przejść weryfikację.

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Kto ubiega się o stanowisko

47-letni Sugiono jest sekretarzem generalnym partii Gerindra. W październiku 2026 roku został ministrem koordynującym ds. rozwoju społecznego i kultury. Media nazywały go także „ideologicznym synem” Prabowo.

Andi Amran Sulaiman pełni funkcję ministra rolnictwa od 25 października 2023 roku, a wcześniej zajmował to stanowisko w latach 2014–2019. Jest przedsiębiorcą i założycielem Tiran Group — konglomeratu działającego w sektorach wydobywczym, energetycznym, rolniczym i plantacyjnym.

Gibran Rakabuming Raka, najstarszy syn byłego prezydenta Indonezji Joko Widodo, zrezygnował 12 listopada po kilku tygodniach presji politycznej w związku ze sprawami sądowymi dotyczącymi ważności jego kwalifikacji do kandydowania na stanowisko wiceprezydenta. Według CNA, 30 października Sąd Najwyższy Indonezji unieważnił jego świadectwo równoważności zagranicznego wykształcenia szkolnego.

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