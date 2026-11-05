Prezydent Indonezji Prabowo Subianto zwolnił szefa swojego sztabu, Listyo Sigita Prabowo, po tym, jak został on zatrzymany wraz z dwoma wysokimi rangą funkcjonariuszami policji w sprawie dotyczącej domniemanego nielegalnego podsłuchiwania. Jak podaje Taipei Times, administracja prezydenta zasugerowała, że działania te mogą zostać zakwalifikowane jako noszące znamiona zdrady stanu.

Podejrzenie nielegalnego podsłuchiwania

Według policji trzech czynnych funkcjonariuszy policji od ubiegłego roku do tego roku nielegalnie podsłuchiwało telefony prezydenta, członków rządu, dziennikarzy, polityków, przedstawicieli biznesu, liderów organizacji masowych i grup pozarządowych. Wśród zatrzymanych jest Listyo Sigit Prabowo, który przez pięć lat kierował policją narodową, a w ubiegłym miesiącu został szefem sztabu prezydenta.

Policja twierdzi, że podejrzani zorganizowali podsłuchiwanie bez oficjalnego wniosku od śledczych. Według organów ścigania w ubiegłym miesiącu nakazali oni również usunięcie elektronicznych zapisów swojej działalności monitoringowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz

Rzecznik prezydenta Prasetyo Hadi oświadczył, że działania poszczególnych osób mogły zagrozić interesom państwa i bezpieczeństwu przywództwa kraju, w tym głowy państwa. Minister koordynujący ds. prawnych, praw człowieka, imigracji i zakładów karnych Yusril Ihza Mahendra poinformował, że władze nie ustaliły jeszcze motywu możliwego podsłuchiwania.

Lokalne media podały nazwiska dwóch pozostałych zatrzymanych: Ariego Sontu Nasutiona, szefa wydziału prawnego policji narodowej, oraz Eko Hadiego Santoso, starszego oficera policyjnej placówki szkoleniowej. Analityk polityczny Yanuar Nugroho zauważył, że rola szefa sztabu za prezydenta Subianto straciła na znaczeniu, a Listyo był uważany za zwolennika byłego prezydenta Joko Widodo.

Czytaj nas na