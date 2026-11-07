Prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył byłemu szefowi Sztabu Generalnego Gadiemu Eisenkotowi próbę utworzenia nowego rządu. Decyzję podjęto po wyborach parlamentarnych 27 października, które nie dały ani Eisenkotowi, ani urzędującemu premierowi Binjaminowi Netanjahu wyraźnej drogi do utworzenia większości parlamentarnej.

Próba utworzenia koalicji

Jak informuje France 24, religijno-nacjonalistyczna koalicja Netanjahu straciła większość w wyniku wyborów. Jednocześnie blok ten pozostał największy w parlamencie, a Netanjahu próbuje zachować stanowisko szefa rządu.

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Stanowisko partii arabskich

Blok przeciwników Netanjahu, na którego czele stoi Eisenkot, odmawiał łączenia sił z partiami arabskimi, których poparcie mogłoby zapewnić mu większość. Jednak arabscy przywódcy wysunęli kandydaturę Eisenkota podczas długich konsultacji z prezydentem Herzogiem.

Według medium arabscy przywódcy byli niezadowoleni z polityki Netanjahu i jego skrajnie prawicowych sojuszników. Eisenkot jest byłym dowódcą wojskowym i głównym rywalem Netanjahu w walce o utworzenie rządu.

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