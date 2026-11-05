Prezydent Izraela Icchak Herzog rozpoczął w Jerozolimie konsultacje z liderami partii w sprawie utworzenia nowego rządu po wyborach z 27 października. Żaden z bloków politycznych nie uzyskał większości w 120-osobowym parlamencie, dlatego prezydent wezwał strony do kompromisu i ostrzegł przed nowymi wyborami, podaje Dawn.

Herzog musi zdecydować, komu jako pierwszemu powierzyć misję utworzenia rządu — urzędującemu premierowi Binjaminowi Netanjahu czy jego rywalowi, byłemu szefowi Sztabu Generalnego Gadiemu Eisenkotowi. Prezydent oświadczył, że wobec braku oczywistego zwycięzcy obie strony muszą uznać, że „nie każde zobowiązanie i obietnicę można spełnić”.

Terminy utworzenia koalicji

Herzog najpierw przeprowadzi dwa dni konsultacji, po czym da jednemu z kandydatów 28 dni na utworzenie rządu. Termin ten może zostać przedłużony o kolejne 14 dni. Netanjahu, który wezwał do utworzenia szerokiej koalicji rządowej pod swoim przywództwem, po wyborach w listopadzie 2022 roku tworzył rząd przez 58 dni.

Eisenkot otrzymał poparcie partii Raam, znanej jako Zjednoczona Lista Arabska. Partia oświadczyła, że jej grupa parlamentarna zarekomenduje właśnie jego do utworzenia następnego rządu. Eisenkot obiecał, że jeśli zostanie premierem, będzie wzmacniał ponadpartyjne więzi między USA a Izraelem oraz współpracował z prezydentem USA Donaldem Trumpem na rzecz stabilizacji regionu.

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Spory wokół wyników

Herzog potępił także „brutalność i rasistowskie wypowiedzi” wobec arabskiej mniejszości, która stanowi około 20% ludności Izraela. W tych wyborach arabskie listy znacznie zwiększyły poparcie.

Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że po skargach sprawdziła 9069 lokali wyborczych i nie znalazła dowodów podważających wiarygodność wyników. Komisja zatwierdziła wyniki głosowania: 15 członków poparło decyzję, dwóch głosowało przeciw, a kolejnych 14 wstrzymało się od głosu.

Minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir oświadczył, że jego partia nie uznaje wyników, i wezwał do aresztowania liderów partii arabsko-izraelskich. Netanjahu z kolei oskarżył przywódców arabskich list o rzekome otrzymywanie środków z Kataru. Kilka izraelskich mediów podało, że organy ścigania badają możliwe otrzymanie przez posła Ajmana Odeha zagranicznych środków; Zjednoczona Lista nazwała to prześladowaniem politycznym.

Stanowisko opozycji

Eisenkot oskarżył Netanjahu o próbę podważenia izraelskiej demokracji i podsycanie nastrojów przeciwko wybranym urzędnikom. Ostrzegł również premiera przed rozpoczęciem nowej wojny przeciwko Iranowi wraz z Trumpem. Według Eisenkota mogłoby to pomóc Netanjahu doprowadzić do powstania rządu jedności narodowej lub przeciągnąć proces do nowych wyborów.

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