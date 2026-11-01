Prezydent Izraela Icchak Herzog wezwał polityków do rezygnacji z dzielącej retoryki przed konsultacjami w sprawie utworzenia nowego rządu. Oficjalne wyniki wyborów mają zostać przedstawione prezydentowi w środę, po czym rozpocznie on rozmowy z liderami partii o możliwości utworzenia koalicji.

Jak informuje ABC News Australia, ubiegłotygodniowe wtorkowe wybory nie dały większości ani obecnej koalicji premiera Binjamina Netanjahu, ani blokowi jego przeciwników, któremu przewodzi były szef Sztabu Generalnego Gadi Eisenkot. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, Izraelczycy mogą w najbliższych miesiącach ponownie pójść do urn.

Partie arabskie zdobyły 19 mandatów

Rosnące poparcie dla partii arabsko-izraelskich, czyli palestyńsko-izraelskich, zapewniło im rekordową reprezentację w Knesecie. Zjednoczona Lista i Zjednoczona Arabska Lista zdobyły łącznie 19 ze 120 miejsc w parlamencie. Ich poparcie może być potrzebne do utworzenia alternatywnego rządu.

Netanjahu oświadczył, że partie z żydowską większością nie powinny współpracować z tymi dwiema siłami politycznymi. Oskarżał je również o rzekomą próbę „kradzieży” wyborów i popieranie polityki, która jego zdaniem zagraża istnieniu państwa Izrael.

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Warunki potencjalnej współpracy

Przed wyborami niektórzy liderzy obozu zmian, w tym Eisenkot, odrzucali współpracę z partiami arabskimi. Lider partii Nasz Dom Izrael Awigdor Lieberman w ostatnich dniach ponownie wyraził sprzeciw wobec takiej współpracy. Jednocześnie ostatnie oświadczenie Eisenkota może, zdaniem części komentatorów, wskazywać na złagodzenie jego stanowiska.

Eisenkot oświadczył, że jest gotów do partnerstwa wyłącznie z politykami, którzy uznają Izrael za państwo żydowskie, a Hamas za organizację terrorystyczną. Tylko Lewi Demokraci pod przywództwem Jaira Golana otwarcie rozmawiają o możliwości współpracy ze Zjednoczoną Listą i Zjednoczoną Arabską Listą. Partie te mogłyby nie wchodzić do koalicji, lecz wspierać rząd w Knesecie, zobowiązując się nie blokować jego programu.

Izraelską służbę bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet poproszono o sprawdzenie zarzutów dotyczących możliwego napływu zagranicznych środków do społeczności arabsko-izraelskich przed głosowaniem, które według doniesień mogły pochodzić z Kataru. Policja Izraela bada również doniesienia o możliwych naruszeniach przed wyborami i w dniu głosowania.

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