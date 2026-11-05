W Japonii prezes Japońskiego Związku Piłki Nożnej (JFA) Kozo Tashima oświadczył, że będzie kandydował na stanowisko prezydenta FIFA w wyborach zaplanowanych na marzec. Poinformował o tym japoński portal Sports Nippon, jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Poparcie JFA

Tashima powiedział, że ogłosił swoją kandydaturę przy pełnym poparciu Japońskiego Związku Piłki Nożnej. Według niego udział w wyborach nie sprowadza się dla niego do wygranej lub porażki, lecz ma pokazać światu uczciwe, zdrowe i godne zasady, które, jego zdaniem, wykształciła japońska piłka nożna.

Prezes JFA dodał, że właśnie takich wartości FIFA obecnie potrzebuje. Wyjaśnił, że zdecydował się kandydować, aby zwrócić na nie uwagę świata.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reelekcja Infantino

Obecny prezydent FIFA Gianni Infantino również ubiega się o reelekcję. Reuters zauważa, że spotkał się on ze sprzeciwem po nieudanej lipcowej inicjatywie zaangażowania prywatnych inwestorów w nową strukturę komercyjną FIFA, która miała posiadać prawa związane z rozgrywkami, w tym mistrzostwami świata.

Agencja Reuters zwróciła się do Japońskiego Związku Piłki Nożnej o komentarz.

Czytaj nas na