Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew podczas 13. szczytu Organizacji Państw Tureckich w Ankarze w Turcji zaproponował włączenie Rosji, państwa-agresora, do OTS poprzez format OTS Plus lub przyznanie jej statusu obserwatora. Według Tokajewa mogłoby to wzmocnić autorytet i zaufanie do organizacji. Jak podaje Euronews, po szczycie nie ogłoszono żadnych porozumień dotyczących udziału Rosji.

Deklaracja ankarska

Szczyt, którego gospodarzem był prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, zakończył się przyjęciem Deklaracji Ankarskiej. Do OTS należą Turcja, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. Turkmenistan, który ma status obserwatora, reprezentował prezydent Serdar Berdimuhamedow, a Azerbejdżan — minister spraw zagranicznych Dżejhun Bajramow. Turcja przejęła od Azerbejdżanu przewodnictwo w organizacji.

Erdoğan podkreślił współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologii kosmicznych i handlu cyfrowego. Zaproponował utworzenie wspólnej platformy handlu cyfrowego oraz dużego turkijskiego modelu językowego dla grup językowych oguzyjskiej, kipczackiej i karłuckiej. Deklaracja przewiduje rozwijanie porozumienia w sprawie cyberbezpieczeństwa, konsultacje dotyczące utworzenia Rady Cyberbezpieczeństwa OTS oraz współpracę w sektorze kosmicznym.

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Projekty transportowe i przemysłowe

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew zaproponował program „Świat turecki — 100”, obejmujący 100 wspólnych strategicznych projektów inwestycyjnych i przemysłowych. Wśród priorytetów wymienił przetwarzanie rzadkich i strategicznych minerałów, lokalizację produkcji sprzętu dla zielonej energetyki oraz wytwarzanie produktów o wysokiej wartości dodanej.

Tokajew oświadczył, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku wolumen przewozów towarowych Korytarzem Środkowym wzrósł o 30%, a przewozów tranzytowych — o 90%. Kolejowe przewozy towarowe między Kazachstanem a krajami OTS zbliżyły się do 40 mln ton. Deklaracja wspomina również o linii kolejowej Chiny–Kirgistan–Uzbekistan, proponowanej Kolei Transafgańskiej, wzmocnieniu współpracy celnej i wspólnej strategii korytarzy transportowych.

Uzbekistan będzie gospodarzem następnego szczytu OTS w 2027 roku. Nowym sekretarzem generalnym organizacji wyznaczono przedstawiciela Uzbekistanu Mirwochida Azimowa, który zastąpi Kubanyczbeka Omuralijewa.

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