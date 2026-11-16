Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że chce spotkać się z liderem Turków cypryjskich Tufanem Erhurmanem przed kolejnymi trójstronnymi rozmowami z udziałem ONZ. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według Christodoulidesa możliwość zorganizowania takiego spotkania strony omówią podczas rozmów między ich przedstawicielami zaplanowanych na wtorek. Zapytany o możliwe terminy spotkania obu liderów z udziałem ONZ, prezydent odpowiedział, że obecnie nie ma nic do ogłoszenia.

Mecze piłkarskie jako środek budowy zaufania

Christodoulides z zadowoleniem przyjął również pozytywną reakcję Erhurmana na propozycję rozegrania towarzyskich meczów piłkarskich między drużynami Greków cypryjskich i Turków cypryjskich. Prezydent zaznaczył, że w tym celu można wykorzystać porozumienie z 2013 roku z udziałem Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej (KOA), które umożliwiłoby rozgrywanie takich meczów pod egidą uznanego organu zarządzającego.

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Propozycja ta jest 18. z 19 środków budowy zaufania, które Christodoulides przedstawił Erhurmanowi i ONZ. Erhurman wcześniej oświadczył, że jest gotowy poprzeć tę ideę, jednocześnie podkreślając, że kilka miesięcy temu proponował rozegranie podobnych meczów.

Nowe punkty przekraczania granicy

Ponadto prezydent Cypru poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją porozumień dotyczących nowych punktów przekraczania granicy w Louroujina-Lympia i Kambos-Karavostasi. Przedstawiciele stron oraz komitet techniczny ds. punktów przekraczania granicy mają omówić kwestie organizacyjne i terminy dotyczące tych punktów.

Christodoulides osobno wyjaśnił, że nie planuje spotkania z ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem podczas jego wizyty w Brukseli. Jednocześnie powiedział, że obecność Fidana na wydarzeniach UE świadczy o zainteresowaniu Turcji Unią Europejską.

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