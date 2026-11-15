Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że Republika Cypryjska jest wspólnym domem dla wszystkich jej prawowitych obywateli, w tym Greków cypryjskich, Turków cypryjskich, Maronitów, Ormian i łacinników. Podczas obchodów 43. rocznicy ogłoszenia niepodległości przez władze Turków cypryjskich w 1983 roku zwrócił się do Turków cypryjskich z apelem o wybór wspólnej drogi w wolnej, zjednoczonej i europejskiej ojczyźnie.

Jak informuje Cyprus Mail, Christodoulides stwierdził, że przyszłość Turków cypryjskich nie jest związana z okupacją i podziałem wyspy. Za nie do przyjęcia uznał również, jak powiedział, żądania Ankary dotyczące rozwiązania kwestii cypryjskiej w formule dwóch państw.

Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ

Prezydent Cypru nazwał deklarację niepodległości władz Turków cypryjskich nielegalnym aktem, który, jak stwierdził, od początku został potępiony przez społeczność międzynarodową. Powołał się na rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 541 z 1983 roku i nr 550 z 1984 roku.

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W rezolucji nr 541 Rada Bezpieczeństwa wyraziła ubolewanie z powodu ogłoszonego odłączenia części Republiki Cypryjskiej. Rezolucja nr 550 ponowiła wezwanie do państw, aby nie uznawały proklamowanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego i nie udzielały jej pomocy. Christodoulides stwierdził, że dokumenty te jednoznacznie potępiły akt separatystyczny, uznały go za prawnie nieważny i wezwały państwa do powstrzymania się od uznania tego podmiotu oraz udzielania mu pomocy.

Planowane spotkanie

Według Christodoulidesa, mimo tego, co nazwał prowokacjami Turcji i opóźnianiem procesu, strona grecko-cypryjska pracuje nad wznowieniem merytorycznych negocjacji w sprawie uregulowania kwestii cypryjskiej. Zaznaczył, że wysiłki te powinny opierać się na już wypracowanych porozumieniach, uzgodnionych ramach oraz zasadach, wartościach i prawie Unii Europejskiej.

Prezydent dodał, że strona grecko-cypryjska oczekuje na planowane spotkanie trójstronne z jego udziałem, lidera Turków cypryjskich Tufana Erhürmana oraz sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa. Podczas niego strony mają nadzieję ogłosić rozszerzone spotkanie z udziałem obu stron na wyspie, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i ONZ, które, według oceny Christodoulidesa, może otworzyć drogę do wznowienia merytorycznych negocjacji.

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