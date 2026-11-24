Prezydent Cypru Nikos Christodoulides ma we wtorek, 24 listopada, oficjalnie otworzyć w Vasiliko strategiczny terminal magazynowania paliw o wartości ponad 60 mln euro. Obiekt, rozwijany przez Cypryjską Organizację Zarządzania Zapasami Ropy Naftowej (KODAP), jest częścią Centrum Energetycznego Vasiliko, informuje Cyprus Mail.

Siedem zbiorników na rezerwy strategiczne

Pierwszy etap terminala obejmuje siedem zbiorników o łącznej pojemności 173 tys. ton, a także infrastrukturę operacyjną i przeciwpożarową. KODAP oświadczył, że ukończenie i eksploatacja tego etapu wzmocnią zdolność organizacji do wypełniania jej obowiązków, szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz pomogą chronić dostawy energii na Cyprze.

Organizacja określiła terminal jako infrastrukturę o strategicznym znaczeniu narodowym. Według KODAP budowa obiektu wraz z systemami operacyjnymi i przeciwpożarowymi stała się możliwa dzięki współpracy służb publicznych i sektora prywatnego.

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Strategiczne rezerwy Cypru

Według danych, na które w marcu powoływał się były minister energii Giorgos Papanastasiou, strategiczne rezerwy ropy naftowej i produktów ropopochodnych Cypru wynosiły około 530 tys. ton. Około 400 tys. ton było fizycznie przechowywanych na wyspie, kolejne 110 tys. ton zabezpieczono na podstawie ustaleń kontraktowych w innych krajach UE, a około 20 tys. ton paliwa lotniczego i oleju napędowego przechowywano w Grecji.

Jak powiedział Papanastasiou, Cypr uwolnił strategiczne rezerwy paliwa lotniczego w 2025 roku po tym, jak Izrael zawiesił jego eksport w związku z konfliktem w Strefie Gazy. KODAP, utworzony w 2003 roku, odpowiada za utrzymywanie minimalnych zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Nowy terminal paliwowy jest odrębny od niedokończonego projektu terminala importowego skroplonego gazu ziemnego w Vasiliko. Pierwotna umowa na jego budowę została rozwiązana w 2024 roku. W październiku minister energii Michalis Damianou poinformował parlament, że rząd spodziewa się uruchomienia terminala LNG do 2030 roku.

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