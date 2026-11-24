Prezydent Chin Xi Jinping wezwał do trwałego zawieszenia broni w Gazie, ochrony ludności cywilnej i wznowienia rozmów pokojowych między Palestyną a Izraelem. W przesłaniu do uczestników spotkania ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim opowiedział się także przeciwko zawłaszczaniu ziemi i działaniom naruszającym prawa Palestyńczyków, informuje Anadolu Agency.

Rozwiązanie dwupaństwowe

Xi oświadczył, że kwestia palestyńska ma centralne znaczenie dla Bliskiego Wschodu. Według niego obecne napięcia w regionie nie powinny odwracać uwagi społeczności międzynarodowej od tej kwestii.

Za klucz do rozwiązania uznał przestrzeganie rozwiązania dwupaństwowego i sprzyjanie wznowieniu palestyńsko-izraelskich rozmów pokojowych. Chiński prezydent dodał, że zarządzanie okupowanym Zachodnim Brzegiem Jordanu i powojenna odbudowa Gazy powinny odbywać się zgodnie z zasadą „Palestyńczycy rządzą Palestyną”.

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Wezwanie do konkretnych działań

Xi wezwał społeczność międzynarodową do przekształcenia zobowiązań dotyczących wsparcia Palestyny w konkretne kroki, wspierania trwałego zawieszenia broni w Gazie i zagwarantowania bezpieczeństwa ludności cywilnej. Oświadczył również, że sprawiedliwość zwycięży, i potwierdził poparcie Chin dla prawowitych praw narodowych narodu palestyńskiego.

Według danych palestyńskich od października 2023 roku na Zachodnim Brzegu Jordanu w wyniku ataków izraelskiej armii i osadników zginęło ponad 1220 Palestyńczyków, około 13 750 osób zostało rannych, a ponad 26 tysięcy zatrzymano.

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