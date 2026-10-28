W Chinach prezydent Xi Jinping w kondolencyjnym przesłaniu do rodziny byłego premiera Japonii Yasuo Fukudy wezwał obecne japońskie kierownictwo do zachowania politycznych podstaw stosunków dwustronnych, informuje Channel NewsAsia.

Przesłanie Xi Jinpinga

Według chińskiej państwowej agencji Xinhua Xi nazwał Fukudę politykiem uczciwości i odpowiedzialności, a także wieloletnim przyjacielem narodu chińskiego. Chiński przywódca powiedział również, że Fukuda придержywał się właściwego spojrzenia na historię.

Yasuo Fukuda zmarł w ubiegły czwartek na niewydolność serca w wieku 90 lat. Podczas krótkiego okresu sprawowania urzędu premiera dążył do wzmocnienia więzi Japonii z jej azjatyckimi sąsiadami, w szczególności z Chinami.

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Napięcia między Chinami a Japonią

Xi wyraził nadzieję, że japońscy przywódcy docenią wysiłki starszego pokolenia polityków, będą przestrzegać czterech dokumentów politycznych między Chinami a Japonią oraz zachowają polityczne podstawy stosunków dwustronnych. Dodał, że Chiny będą pamiętać wkład Fukudy w stosunki chińsko-japońskie i rozwój Azji.

Stosunki między oboma krajami pogorszyły się pod koniec 2025 roku po wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaichi o możliwym użyciu japońskich sił zbrojnych, jeśli działania Chin wobec Tajwanu zagrożą japońskiemu terytorium. Pekin zażądał wycofania tych wypowiedzi, poradził swoim obywatelom, by nie podróżowali do Japonii, oraz zakazał eksportu do niej towarów, które mogą mieć zastosowanie wojskowe, w tym niektórych pierwiastków ziem rzadkich.

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