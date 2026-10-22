Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella ogłosił kulturową kontrrewolucję, która przewiduje usunięcie dziesiątek eksponatów z Muzeum Narodowego w Bogocie. Chodzi między innymi o ekspozycje dotyczące historii ruchów społecznych, aktywizmu feministycznego i LGBTQ+, a także przemocy politycznej w kraju — informuje Al Jazeera.

Oświadczenia prezydenta

De la Espriella, którego redakcja nazywa konserwatywnym sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, oświadczył, że dąży do niedopuszczenia, by instytucje kultury znalazły się pod wpływem tego, co nazywa ateistycznym komunizmem społecznym.

Minister kultury Paola Holguín poinformowała, że rząd dokonuje przeglądu i aktualizuje ekspozycje oraz praktyki kuratorskie w innych muzeach podlegających jej ministerstwu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło również nazwę dziedzińca, który wcześniej był poświęcony rdzennemu przywódcy. Resort wyjaśnił to kampanią prezydenta przeciwko ideologii woke.

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Protesty przed muzeum

W środę dziesiątki demonstrantów zgromadziły się przed Muzeum Narodowym w centrum Bogoty, którego wejścia pilnowała policja. Grupy obrońców praw człowieka, artyści i studenci oskarżyli rząd o cenzurę oraz oświadczyli, że zmiany mogą wymazać ważne części historii Kolumbii.

Student historii Azul Riascos stwierdził, że władze promują obraz Kolumbii jako kraju wyłącznie białego, katolickiego i hiszpańskojęzycznego, który wyklucza społeczności czarnoskóre, rdzenne i LGBTQ+. Antropolog Arturo Sanabria podczas protestu nazwał podejście rządu formą neokolonialnej ingerencji i powiązał je z narracjami politycznymi zapożyczonymi ze Stanów Zjednoczonych.

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