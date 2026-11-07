Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella publicznie poparł dyrektora Administracyjnego Departamentu Prezydencji Dapre Carlosa Ríosa po tym, jak w jego domu znaleziono trzy osoby z wpisami w rejestrach sądowych. Informuje o tym The Rio Times.

Według kolumbijskich władz służby odpowiedzialne za ochronę znalazły te osoby wewnątrz rezydencji Ríosa 28 października. Rzecznik administracji prezydenckiej Miller Soto podkreślił 3 listopada, że znaleziono je właśnie w rezydencji, a nie w jej pobliżu. Prezydencja oświadczyła, że w aktach sądowych tych osób wymieniono zabójstwo oraz osiem kradzieży w okolicznościach obciążających.

Osoby zostały zidentyfikowane i przekazane władzom, jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia ich zatrzymania. Nie ujawniono również ich nazwisk, powodów ich obecności w domu ani okoliczności, w jakich się tam znalazły.

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Poparcie prezydenta

7 listopada de la Espriella napisał w serwisie społecznościowym X, że popiera Ríosa i nie pozostawi członków swojego zespołu bez ochrony. Prezydent oświadczył również, że zgłoszenia dotyczące możliwych naruszeń muszą zostać zbadane do końca, a władze nie pozwolą, by groźbami lub zastraszaniem zmuszano do milczenia osoby zgłaszające korupcję.

Wcześniejsze oświadczenia Ríosa

21 października Ríos wystąpił na posiedzeniu Drugiej Komisji Senatu Kolumbii, która rozpatruje kwestie polityki zagranicznej i obronności. Oświadczył, że za poprzedniego rządu Gustavo Petro mogło dojść do naruszeń w umowach o świadczenie usług związanych z 48 kobietami. Ríos mówił również o wykorzystywaniu kobiet jako narzędzia, jednak twierdzenia te nie są ustaleniami sądowymi.

Administracja prezydencka powiązała pojawienie się tych osób w domu urzędnika z oświadczeniami Ríosa i wezwała władze do sprawdzenia możliwego związku. Jednocześnie związek ten nie został ustalony. Biuro prokuratora generalnego wszczęło wstępną kontrolę dotyczącą umów Dapre, a źródło nie informuje o jego oświadczeniach w sprawie incydentu w rezydencji Ríosa.

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