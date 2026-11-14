Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel oświadczył na Kubie, że kraj przygotowuje się na możliwy atak amerykańskich wojskowych. Według niego kubańskie władze zamierzają odeprzeć każdą próbę zagranicznej agresji wojskowej przeciwko państwu.

Oświadczenie kubańskiego prezydenta

Díaz-Canel podkreślił, że Kuba jest pokojowym krajem i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Skrytykował także powtarzające się wypowiedzi amerykańskich polityków o zamiarach przeprowadzenia agresji wojskowej przeciwko wyspie, nie wymieniając bezpośrednio prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak informuje Der Spiegel, kubański przywódca przemawiał w Dniu Obrony Narodowej w gminie Boyeros na południe od Hawany. Słuchali go wysokiej rangi wojskowi, przedstawiciele Partii Komunistycznej oraz lokalnych władz.

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Słowa Trumpa i ćwiczenia na Kubie

Trump wcześniej powiedział w wywiadzie radiowym, że chce doprowadzić do zmiany władzy na Kubie przed końcem swojej kadencji prezydenckiej i dopuszcza możliwość operacji wojskowej. W październiku, przed ówczesnymi wyborami parlamentarnymi w USA, mówił również, że amerykańskie okręty wojenne po misji w wojnie z Iranem mogłyby udać się na Kubę.

Po wojskowym ataku USA na Wenezuelę, podczas którego w styczniu Nicolás Maduro został schwytany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych, na Kubie regularnie odbywają się ćwiczenia wojskowe i spotkania służące koordynacji działań obronnych. Wojskowi uczą także cywilów podstawowych umiejętności wojskowych w ramach strategii, którą kubańskie władze nazywają wojną całego narodu.

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