Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung podczas szczytu Korea Południowa-ASEAN w Manili na Filipinach wezwał do wzmocnienia solidarności z państwami Azji Południowo-Wschodniej w obliczu napięć geopolitycznych i niepewności gospodarczej. Obiecał, że Seul będzie wiarygodnym partnerem we wdrażaniu 20-letniego planu rozwoju stowarzyszenia. Informuje Korea Herald.

Poparcie dla planu do 2045 roku

Lee Jae Myung wyraził poparcie dla ASEAN Community Vision 2045 — strategii przyjętej w maju 2025 roku. Dokument zakłada przekształcenie Azji Południowo-Wschodniej w jeden z ośrodków wzrostu w regionie Indo-Pacyfiku do 2045 roku.

Prezydent potwierdził również poparcie dla wiodącej roli ASEAN w dialogu i współpracy regionalnej, którą stowarzyszenie nazywa centralnością ASEAN. Jak podkreślił, Seul docenia rolę ASEAN w działaniach na rzecz utrzymania trwałego pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Lee Jae Myung zaznaczył, że partnerstwo Korei Południowej i ASEAN powinno przynosić wymierne rezultaty mieszkańcom wszystkich państw.

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Bezpieczeństwo, technologie i handel

Na szczycie Lee Jae Myung wspomniał o współpracy organów ścigania w zwalczaniu transgranicznych oszustw internetowych w ramach projektu KARE, a także o inicjatywie KAMSA, której celem jest wzmocnienie zdolności w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Osobno zaproponował inicjatywy współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz przemysłów kulturowych i kreatywnych.

Strony prowadzą również negocjacje w sprawie modernizacji Umowy o wolnym handlu między ASEAN a Koreą Południową. Pierwsza formalna runda rozmów odbyła się w Seulu w czerwcu tego roku; obejmują one 13 obszarów, w tym handel cyfrowy, minerały o kluczowym znaczeniu i łańcuchy dostaw. Lee Jae Myung oświadczył, że strony będą dążyć do zwiększenia rocznej dwustronnej wymiany handlowej do 300 mld dolarów.

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr., który przewodniczył spotkaniu, poparł wezwanie do bliższej współpracy, wskazując na aktualność partnerstwa w obliczu strategicznej niepewności, zmian technologicznych i wyzwań transgranicznych.

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