Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung podczas uroczystości z okazji 64. Dnia Strażaków w Sejong obiecał zapewnić stabilne finansowanie służb pożarniczych, zwiększyć liczbę personelu i wzmocnić ochronę strażaków. Podkreślił, że bezpieczeństwo ludności nie może być zagwarantowane, jeśli sami strażacy nie są chronieni, informuje Korea Herald.

Lee oświadczył, że rząd musi stać się „119” dla strażaków, mając na myśli numer alarmowy w kraju. Jego zdaniem władze muszą zapewnić równą i kompleksową ochronę przeciwpożarową niezależnie od miejsca zamieszkania ludzi oraz zwiększyć inwestycje w bezpieczeństwo publiczne.

Inwestycje i nowe technologie

Prezydent zapowiedział także rozwój opartego na wiedzy naukowej systemu gaszenia pożarów. Przewiduje on wykorzystanie sztucznej inteligencji do prognozowania zagrożeń na miejscach zdarzeń nadzwyczajnych, a także robotów i dronów, które jako pierwsze będą wchodzić do niebezpiecznych stref.

Wśród innych działań Lee wymienił poprawę warunków pracy i opieki medycznej dla strażaków, wsparcie dla niedawno otwartego Narodowego Szpitala Pożarniczego oraz utworzenie centrum odnowy dla zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników służby.

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Planowane wydatki

W przeddzień uroczystości administracja prezydenta, rząd i rządząca Partia Demokratyczna uzgodniły rozważenie przeznaczenia około 2 bln wonów, czyli 1,5 mld dolarów, na kluczowe inwestycje w służby pożarnicze. Środki mają zmniejszyć obciążenie finansowe władz lokalnych. Strony planują także zabiegać o dodatkowe finansowanie sprzętu, obiektów szkoleniowych i specjalistycznych usług medycznych podczas rozpatrywania przez parlament budżetu na przyszły rok.

Potrzeba aktywniejszego udziału władz centralnych jest dyskutowana, ponieważ władze lokalne nadal pokrywają około 90% kosztów służb pożarniczych, choć strażacy otrzymali status urzędników państwowych w 2020 roku. Dyskusja nasiliła się po śmierci strażaka Kim Jin-seoka podczas gaszenia pożaru w fabryce w Bucheon w połowie października.

Podczas uroczystości Lee uczcił poległych strażaków i wyraził współczucie ich rodzinom. Według niego poprawa reagowania kryzysowego w ciągu ostatniego roku umożliwiła zmniejszenie liczby zgonów w wyniku pożarów o 15,7%.

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