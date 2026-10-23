Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał organy państwowe do aktywniejszego zapobiegania brutalnym przestępstwom oraz stworzenia systemu wczesnego wykrywania sygnałów ostrzegawczych. Z takim oświadczeniem wystąpił na międzyresortowym spotkaniu w Seulu poświęconym wzmocnieniu bezpieczeństwa publicznego, poinformował Korea Herald.

Reakcja na serię ataków

Oświadczenie padło w tle kilku głośnych przypadków przemocy. W ubiegłym tygodniu w Inczonie, na zachód od Seulu, mężczyzna zaatakował nożem przypadkowe osoby w budynku i zranił kilka osób. U jednej z poszkodowanych osób doszło do zatrzymania akcji serca.

Również w tym tygodniu mężczyzna jest podejrzewany o podpalenie dwóch budynków w południowej części Seulu. W wyniku pożarów ucierpiało 19 osób, a jedna osoba doznała ciężkich obrażeń.

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Plan poprawy bezpieczeństwa

Lee Jae Myung oświadczył, że sytuacja, w której ludzie są zmuszeni martwić się o własne bezpieczeństwo w codziennym życiu, nie może trwać. Wezwał do przygotowania środków reagowania z determinacją, by przeciwdziałać brutalnym przestępstwom.

Prezydent polecił również opracowanie międzyresortowego planu działań na rzecz stworzenia społeczeństwa o wysokim poziomie bezpieczeństwa, w którym ludzie będą mogli czuć się chronieni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu organów państwowych, w tym ministerstw sprawiedliwości, równości płci, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych, a także policji.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który według źródła prawdopodobnie śmiertelnie ugodził nożem swoją teściową i porwał żonę, z którą mieszkał osobno. Sprawa wywołała oburzenie, ponieważ policja nie zdołała zapobiec przestępstwu mimo sygnałów ostrzegawczych.

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