Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał rząd do szybszego reagowania, aby zapobiegać możliwym do uniknięcia zgonom. Oświadczenie złożył w Seulu w przededniu czwartej rocznicy tragedii w dzielnicy Itaewon, w której 29 października 2022 roku podczas obchodów Halloween zginęło 159 osób. Poinformował o tym Korea Herald.

Posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa

Lee Jae Myung przewodniczył posiedzeniu poświęconemu bezpieczeństwu narodowemu w Cheong Wa Dae. Było to jego pierwsze przewodniczenie posiedzeniu plenarnemu Prezydenckiego Komitetu ds. Życia i Bezpieczeństwa od utworzenia tego organu w lipcu.

W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób, w tym urzędnicy państwowi, cywilni członkowie komitetu, osoby poszkodowane w katastrofach oraz krewni ofiar śmiertelnych. Prezydent stwierdził, że zarówno przed, jak i po tragedii w Itaewon dochodziło do zgonów, którym można było zapobiec, a także były życia, które można było uratować.

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Ustawa o życiu i bezpieczeństwie

Prezydent wezwał także do zapewnienia skutecznego wdrożenia Ramowej ustawy o życiu i bezpieczeństwie, która ma wejść w życie 3 grudnia. Ustawa wyraźnie uznaje prawo do bezpieczeństwa i wzmacnia obowiązki władz centralnych oraz lokalnych w zakresie ochrony życia i praw osób poszkodowanych w katastrofach.

Według Lee uchwalenie ustawy jest jedynie pierwszym krokiem, a jej skuteczność należy oceniać przede wszystkim na podstawie liczby ochronionych i uratowanych istnień. Komitet ma koordynować państwową politykę bezpieczeństwa, identyfikować luki w obowiązującej ochronie oraz analizować środki zapobiegania śmiertelnym wypadkom i katastrofom.

Kierunki pracy komitetu

Na posiedzeniu omawiano ograniczenie liczby zgonów w wyniku samobójstw, zgonów wśród osób mieszkających samotnie, wypadków w pracy oraz masowych zgromadzeń ludzi. Uczestnicy rozważali również wzmocnienie ochrony osób poszkodowanych w katastrofach i grup szczególnie narażonych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

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