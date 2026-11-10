Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał rząd do zintensyfikowania działań dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi, aby zapewnić realizację dwustronnych porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa oraz chronić interesy narodowe i inwestycje koreańskich firm. Powiedział o tym 10 listopada podczas posiedzenia rządu w Seulu, informuje Korea Herald.

Lee Jae Myung powiedział, że po wyborach połówkowych w USA możliwe są zmiany w otoczeniu zewnętrznym. Polecił właściwym ministerstwom i urzędom przeanalizować możliwe czynniki z różnych stron oraz przygotować plany reagowania na różne scenariusze.

Kontakty nie tylko z Białym Domem

Prezydent podkreślił, że Seul powinien wzmacniać zaufanie i współpracę z Waszyngtonem na obopólnie korzystnych zasadach. Jak zaznaczył, konieczna jest ochrona interesów kraju i inwestycji firm, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego wykonywania porozumień dyplomatycznych i dotyczących bezpieczeństwa między obu państwami.

Lee wezwał również, aby nie ograniczać współpracy do administracji USA. Jego zdaniem należy rozwijać ponadpartyjne kontakty w Kongresie, a także rozszerzać komunikację z władzami stanowymi i biznesem.

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Porozumienia i inwestycje

Oświadczenie padło po zwycięstwach Demokratów w wyborach połówkowych w USA 3 listopada, co, według publikacji, zwiększyło niepewność co do realizacji szerokiego porozumienia Seulu i Waszyngtonu zawartego w listopadzie 2025 roku. Wspólny dokument przewiduje zobowiązanie Korei Południowej do zainwestowania w USA 350 mld dolarów i obniżenie ceł, a także zgodę Waszyngtonu na budowę przez Koreę Południową okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

Dokument przewiduje również wsparcie procesu, który może otworzyć możliwość cywilnego wzbogacania uranu i przerobu wypalonego paliwa jądrowego. Jednocześnie negocjacje dotyczące współpracy jądrowej faktycznie utknęły w martwym punkcie po pierwszej rundzie w czerwcu.

Osobno Lee Jae Myung wezwał do wzmocnienia monitorowania gospodarki amerykańskiej i światowej, nadzoru nad rynkami finansowymi oraz systemu szybkiego reagowania na możliwą niestabilność. Podkreślił także potrzebę zwiększania konkurencyjności strategicznych branż, w tym produkcji półprzewodników i sektora sztucznej inteligencji.

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