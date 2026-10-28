Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung oświadczył, że nieodpowiedzialny ekstremizm i nadmierne żądania dotyczące reformy prokuratury mogą zagrozić jej skutecznemu przeprowadzeniu. Napisał o tym w serwisie społecznościowym X w odpowiedzi użytkownikowi, który domagał się od niego przeprosin za takie określenie krytyków, informuje Korea Herald.

Oświadczenie prezydenta

Lee zaznaczył, że część osób szczerze opowiada się za reformowaniem prokuratury dla dobra kraju i narodu. Jednocześnie, jak stwierdził, inni faktycznie utrudniają reformę, wysuwając nadmierne i prowokacyjne żądania dla ukrytych celów politycznych lub osobistych.

Prezydent nazwał podejście „wszystko albo nic” nieodpowiedzialnym ekstremizmem. Skrytykował również ataki na osoby dążące do przeprowadzenia reformy oraz, jego zdaniem, podsycanie strachu przed jej niepowodzeniem poprzez wykorzystywanie pragnienia zmian części społeczeństwa.

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Spór w Partii Demokratycznej

Jak wskazuje publikacja, oświadczenie Lee zostało odebrane jako wymierzone w zwolenników twardej linii w jego rządzącej Partii Demokratycznej. Oskarżyli oni prezydenta o wycofywanie się z reformy prokuratury, która od dawna jest programowym celem partii.

Wcześniej Lee proponował zachowanie prawa prokuratorów do prowadzenia dodatkowych śledztw w wyjątkowych przypadkach. Jednak ustawa o reformie, przyjęta przez partię rządzącą i niedawno wprowadzona w życie, całkowicie pozbawiła prokuraturę uprawnień śledczych. Pozostały jej jedynie uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarżeń.

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