Prezydent Libanu Joseph Aoun zaproponował, aby Tymczasowe Siły ONZ w Libanie nadal wykonywały swoje obowiązki w okresie etapowego wycofywania. Jak powiedział, pozwoli to uniknąć próżni bezpieczeństwa i zapewni czas na uzgodnienie formatu sił, które mają zastąpić misję pokojową.

Aoun oświadczył to podczas spotkania z sekretarzem stanu Federalnego Ministerstwa Obrony Niemiec Jensem Plötnerem, podaje Anadolu Agency. Prezydent podkreślił, że podstawą prawną dla wszelkich sił zastępujących misję musi być rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701.

Wsparcie dla armii libańskiej

Aoun zaznaczył, że umowa ramowa przewiduje rozszerzenie uprawnień armii libańskiej. Jednocześnie, jak powiedział, wojsko nadal potrzebuje międzynarodowego wsparcia wojskowego. Dodał również, że mieszkańcy południowego Libanu chcą zachowania obecności międzynarodowej i potrzebują warunków do utrzymania środków do życia oraz zamieszkiwania na swojej ziemi.

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Plötner oświadczył, że odbudowa południowego Libanu zależy od konsekwentnego postępu na drodze do stabilności. Niemcy, jak powiedział, włączą się poprzez europejską misję wsparcia, która ma stworzyć podstawę prawną do kontynuowania współpracy dwustronnej i niemieckiego wsparcia dla libańskiej marynarki wojennej.

Mandat misji wygasa pod koniec roku

28 sierpnia 2025 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 2790, którą po raz ostatni przedłużyła mandat Tymczasowych Sił ONZ w Libanie do 31 grudnia 2026 roku. Etapowe wycofywanie misji zaplanowano na 2027 rok.

Siły pokojowe ONZ są rozmieszczone na południu Libanu od 1978 roku. Ich mandat został znacząco rozszerzony w 2006 roku rezolucją 1701: misja monitoruje zaprzestanie działań wojennych i Błękitną Linię między Libanem a Izraelem, informuje o naruszeniach i wspiera rozmieszczenie armii libańskiej na południe od rzeki Litani.

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