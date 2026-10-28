Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva skrytykował zgłaszany wyjazd senatora Flávio Bolsonaro do Stanów Zjednoczonych, nazywając go unikaniem brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak podaje Anadolu Agency, oświadczenie padło dwa dni po zwycięstwie Luli w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Śledztwo i zakaz wyjazdu

Według agencji najstarszy syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro opuścił kraj w czasie śledztwa dotyczącego możliwego prania pieniędzy powiązanego z nielegalnymi platformami zakładów cyfrowych. W poniedziałek sędzia Federalnego Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes nakazał Bolsonaro oddanie wszystkich dokumentów podróży, w tym zwykłego, dyplomatycznego i włoskiego paszportu, a także zakazał mu opuszczania Brazylii.

Po upływie wyznaczonego 24-godzinnego terminu bez wykonania tego postanowienia Policja Federalna, jak podaje Anadolu Agency, unieważniła brazylijskie paszporty senatora. Krótko przed wyjazdem Bolsonaro publicznie oświadczył, że nie zamierza uciekać i przekaże paszporty, aby bronić się przed zarzutami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizy dla rodziny Bolsonaro

Informacja o wyjeździe Bolsonaro pojawiła się jednocześnie z oświadczeniem wysokiego rangą urzędnika Departamentu Stanu USA, że senator i członkowie jego rodziny otrzymają wizy uprawniające do wjazdu do kraju.

W pierwszej turze wyborów 4 października Bolsonaro otrzymał 47% ważnych głosów, a Lula — 45%. W drugiej turze w niedzielę Lula uzyskał 51,76% głosów i został pierwszym kandydatem w historii Brazylii, któremu udało się odrobić stratę po pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Czytaj nas na