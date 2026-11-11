Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oświadczył na szczycie przywódców COP31 w Antalyi w Turcji, że ochrona środowiska nie powinna zależeć od geopolitycznej rywalizacji. Ostrzegł, że nasilające się konflikty i inflacja zagrażają międzynarodowym wysiłkom na rzecz ochrony środowiska, informuje Agencja Anadolu.

Klimat w agendzie

Według Luli da Silvy kwestia zmian klimatu zniknęła z przemówień i dokumentów światowych przywódców podczas spotkań G7 i G20. Nazwał te fora skupiającymi największych na świecie emitentów gazów cieplarnianych i stwierdził, że troskę o kryzys klimatyczny zastąpiło milczenie.

Prezydent Brazylii powiedział również, że światowi przywódcy zaczęli więcej mówić o broni i cłach niż o przetrwaniu przyszłych pokoleń.

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Wojny i inflacja

Lula da Silva oświadczył, że globalna dynamika osłabła po COP30 w brazylijskim Belém. Według niego podczas tej konferencji ludy rdzenne i obrońcy lasów zapewnili historyczny poziom udziału społeczeństwa.

Prezydent Brazylii ostrzegł, że niektóre kraje coraz częściej postrzegają przejście na czystą energię jako przeszkodę dla bezpieczeństwa i dobrobytu. Podkreślił, że wojny i inflacja utrudniają rządom przeciwdziałanie nadchodzącym katastrofom klimatycznym, a planeta nie może być zakładnikiem walki o hegemonię.

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