Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do Kambodży z wizytą państwową oraz aby wziąć udział w 20. szczycie Frankofonii. Francuski przywódca przybył do Phnom Penh wraz z pierwszą damą Brigitte Macron, informuje Anadolu Agency.

Handel i inwestycje

Jest to pierwsza wizyta prezydenta Francji w Kambodży od podróży François Mitterranda w 1993 roku. Macron oświadczył w serwisie społecznościowym X, że jego wizyty w Kambodży i Malezji mają pomóc chronić miejsca pracy we Francji, otwierać nowe rynki i zmniejszać zależność gospodarczą.

Prezydent Francji przybył do Kambodży wraz z przedstawicielami biznesu. Wspomniał również o zainteresowaniu kraju francuskimi doświadczeniami rynku Rungis pod Paryżem na potrzeby rozwoju własnego rynku.

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Szczyt w Phnom Penh

Macron wraz z królem Kambodży Norodomem Sihamonim ma otworzyć odrestaurowaną świątynię Zachodni Mebon w Angkorze. Francusko-kambodżańskie prace restauratorskie przy tym zabytku trwały 14 lat.

Według Międzynarodowej Organizacji Frankofonii w Phnom Penh otwarto 48. konferencję ministerialną organizacji pod przewodnictwem wicepremiera Kambodży Praka Sokhonna. Jej uczestnicy rozpatrują kwestie polityczne i kierunki współpracy przed szczytem zaplanowanym na 15–16 listopada.

Frankofonia zrzesza państwa i rządy w celu współpracy w zakresie języka francuskiego, edukacji, wymiany kulturalnej i partnerstwa gospodarczego.

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