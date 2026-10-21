Prezydent Francji Emmanuel Macron złożył niezapowiedzianą wizytę w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie przeprowadził rozmowy z następcą tronu Muhammadem ibn Salmanem. Strony uzgodniły, że królestwo będzie dostarczać Francji dodatkowe ilości oleju napędowego „przez tyle miesięcy, ile będzie trzeba”, informuje France 24.

Wizyta była pierwszym przyjazdem zachodniego przywódcy do królestwa od czasu, gdy jemeńscy Huti nasilili w tym miesiącu ataki na Arabię Saudyjską. Pałac Elizejski oświadczył, że podróż miała pokazać solidarność Francji z królestwem w obliczu tych ataków.

Paliwo dla Francji

Podróż do Rijadu była częścią tournée po krajach Zatoki, którego celem było zapewnienie Francji ropy i oleju napędowego oraz obniżenie cen paliw. Macron oświadczył, że wykonuje swoją pracę, próbując złagodzić napięcia związane z cenami benzyny, które stały się jedną z przyczyn niepokojów społecznych we Francji.

W ramach tego tournée Macron zapewnił również dodatkowe dostawy 200 tys. ton oleju napędowego miesięcznie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu. Katar ma dostarczać Francji po dwie terawatogodziny skroplonego gazu ziemnego miesięcznie.

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Obrona terminalu naftowego

Francuski prezydent poinformował, że w ciągu ostatnich ośmiu dni Francja rozmieściła personel i środki w celu ochrony saudyjskiego terminalu naftowego Janbu nad Morzem Czerwonym przed atakami Huti. Jak powiedział, Francja pełni rolę obronną w koordynacji z Arabią Saudyjską, jednocześnie podkreślając znaczenie wznowienia rozmów z Huti.

Macron i Muhammad ibn Salman zgodzili się również omówić rozszerzenie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz projekty infrastrukturalne, które umożliwiłyby ominięcie zablokowanej Cieśniny Ormuz. Arabia Saudyjska wykorzystywała terminal Janbu do eksportu ropy po zablokowaniu cieśniny przez Iran na początku wojny na Bliskim Wschodzie.

Według stacji, ataki Huti w ostatnich tygodniach zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia głównego lotniska i przełożenia dużej konferencji inwestycyjnej. Blokada morska ogłoszona przez Huti również zagraża eksportowi ropy królestwa.

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