Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum podczas porannej konferencji prasowej pogratulowała prezydentowi Brazylii Luizowi Ináciowi Luli da Silvie zwycięstwa w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nazwała ten wynik ważnym dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz poinformowała o zamiarze zadzwonienia do Luli, aby osobiście mu pogratulować. Poinformował o tym Mexico News Daily.

Reakcja na wybory w Brazylii

Sheinbaum nazwała zwycięstwo Luli triumfem prezydenta, ruchu ludowego oraz rządu reprezentującego swoich obywateli. Jej zdaniem wynik ten oznacza porażkę ruchu prawicowego. Prezydent Meksyku powiedziała również, że administracja Luli ma podobieństwa do jej własnego rządu.

Według publikacji Lula pokonał Flávio Bolsonaro, syna byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, w drugiej turze, która odbyła się w niedzielę. Wcześniej Lula przegrał z Bolsonaro w pierwszej turze głosowania.

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Rezygnacja szefowej INE

Podczas tej samej konferencji prasowej Sheinbaum pozytywnie oceniła decyzję Guadalupe Taddei o odejściu ze stanowiska przewodniczącej Narodowego Instytutu Wyborczego Meksyku, czyli INE. Taddei pełniła tę funkcję od 2023 roku.

Taddei ogłosiła rezygnację wśród zarzutów korupcyjnych związanych z kontraktami INE, które otrzymały firmy powiązane z José Alfredo Hernándezem Casillasem. Według doniesień mediów łączą go bliskie osobiste relacje z Taddei. Sheinbaum stwierdziła, że należy przeprowadzić śledztwo i audyt w związku z podejrzeniami nadużycia władzy lub przywilejów w organie wyborczym. Podkreśliła również, że praca INE nie zostanie przerwana przed wyborami federalnymi, stanowymi i municypalnymi wyznaczonymi na 6 czerwca 2027 roku.

Wskaźniki gospodarcze

Sheinbaum nazwała również dobrą wiadomością wzrost gospodarki Meksyku o 3,5% w sierpniu w ujęciu rocznym. Według Narodowego Instytutu Statystyki i Geografii INEGI działalność budowlana w sierpniu wzrosła o 7,9% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Prezydent powiązała wzrost gospodarczy między innymi z budownictwem mieszkaniowym, projektami infrastrukturalnymi i produkcją elektroniki.

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