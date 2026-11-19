Prezydent Mjanmy Min Aung Hlaing oświadczył, że jego administracja dokonuje przeglądu relacji ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), ale zamierza kontynuować rozmowy z państwami członkowskimi bloku. Informuje o tym The Japan Times.

Oświadczenie padło po szczycie ASEAN w Manili, który odbył się bez udziału Mjanmy. Przywódcy stowarzyszenia oświadczyli, że mogą stopniowo przywrócić pełną reprezentację polityczną kraju w bloku, jeśli Mjanma wykaże postępy w rozwiązaniu wewnętrznego kryzysu.

Warunki ASEAN

ASEAN uzależnia możliwe przywrócenie reprezentacji Mjanmy od wdrożenia pięciopunktowego konsensusu przyjętego wkrótce po wojskowym zamachu stanu w 2021 roku. Plan przewiduje natychmiastowe zakończenie przemocy, konstruktywny dialog między wszystkimi stronami, mediację ASEAN oraz pomoc humanitarną.

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Min Aung Hlaing oświadczył w parlamencie, że jego zdaniem ASEAN wywiera presję wyłącznie na Mjanmę. Powiedział także, że przy powrocie do normalnych relacji strony wezmą pod uwagę stanowisko Mjanmy oraz zamiary państw członkowskich stowarzyszenia.

Konferencja pokojowa w 2028 roku

Min Aung Hlaing, który został prezydentem w kwietniu po wyborach zdominowanych przez partię wspieraną przez wojskowych, zapowiedział również konferencję pokojową. Państwowa gazeta Global New Light of Myanmar podała, że planuje się ją przeprowadzić w lutym 2028 roku. Prezydent oświadczył, że dąży do zakończenia działań zbrojnych w ciągu swojej pięcioletniej kadencji.

Po zamachu stanu w 2021 roku w Mjanmie trwa zbrojna konfrontacja między wojskiem a różnymi ugrupowaniami zbrojnymi. Według materiału w wyniku konfliktu zginęło ponad 100 tysięcy osób, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Mimo wezwań do zakończenia przemocy wojsko zintensyfikowało naloty w niektórych częściach kraju, w których ginęli cywile.

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