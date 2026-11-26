Prezydent Mjanmy Min Aung Hlaing oświadczył, że jego rząd nie będzie wykonywał wymogów orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ, które uważa za nie do przyjęcia. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na państwowe media Mjanmy.

Według Min Aung Hlainga Mjanma będzie postępować tak, jak jego zdaniem przystoi odpowiedzialnemu państwu, ale nie zgodzi się na żądania, które uważa za niewłaściwe. Nazwał też pozew złożony przez Gambię jednostronnym oskarżeniem i stwierdził, że użycie terminu „ludobójstwo” poważnie zaszkodziło reputacji kraju.

Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału

W ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ orzekł, że Mjanma dopuściła się ludobójstwa wobec głównie muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. Sąd przytoczył dowody zbrodni popełnionych podczas kampanii sił bezpieczeństwa Mjanmy w stanie Rakhine w 2017 roku.

Sąd ustalił, że siły bezpieczeństwa zabiły tysiące cywilów Rohingja, dopuściły się masowej przemocy seksualnej wobec kobiet oraz skrajnej przemocy wobec dzieci. Nakazał Mjanmie zapewnić uchodźcom bezpieczny powrót do domów, wypłacić odszkodowania, których wysokość zostanie ustalona później, a także zbadać działania i ukarać osoby podejrzane o ludobójstwo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ są wiążące i nie podlegają odwołaniu, jednak sąd nie ma mechanizmu przymusowego egzekwowania swoich wyroków.

Stanowisko władz Mjanmy

Mjanma wcześniej zaprzeczała ludobójstwu, twierdząc, że jej działania były wymierzone w zbrojne powstanie po atakach, w których zginęło 12 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Sąd odrzucił jednak ten argument, wskazując, że nie dostrzegł dowodów na to, iż podczas operacji Mjanma rozróżniała cywilów i domniemanych bojowników Rohingja.

Podczas kampanii przemocy setki tysięcy członków społeczności Rohingja uciekły do sąsiedniego Bangladeszu. Sąd zauważył również, że wioski Rohingjów były systematycznie niszczone, a na ich miejscu osiedlano osoby niebędące Rohingjami. Rząd Mjanmy nazwał orzeczenie sądu wielkim rozczarowaniem i niesprawiedliwym.

Czytaj nas na