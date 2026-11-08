Prezydent Argentyny Javier Milei proponuje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 25% do 15% dla projektów w dziedzinie sztucznej inteligencji i innych perspektywicznych branż, jeśli wartość inwestycji wyniesie co najmniej 1 mld dolarów. Władze kraju chcą przyciągnąć firmy technologiczne do budowy centrów danych, w tym w Patagonii, informuje Der Spiegel.

Patagonia dla centrów danych

Milei promuje Argentynę wśród korporacji technologicznych jako kraj z mniejszą biurokracją, niższymi podatkami i rozległymi obszarami patagońskiego stepu. Twierdził, że Argentyna nie będzie regulować sztucznej inteligencji, a także proponował zezwolić na tworzenie „nieludzkich firm”, którymi w całości zarządzałyby agenci AI.

Patagonia ma otwarte równiny z dala od dużych skupisk ludności, chłodny klimat do chłodzenia serwerów, silne wiatry do produkcji energii elektrycznej oraz duże złoża gazu łupkowego w Vaca Muerta. Polska firma Green Capital planuje zbudować tam centrum danych o wartości 3 mld dolarów, którego moce obliczeniowe duże firmy technologiczne mogłyby wynajmować do zadań związanych z AI.

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Ograniczenia infrastruktury i krytyka

Argentyna ma około 40 megawatów mocy centrów danych, podczas gdy w Chile wskaźnik ten wynosi około 400 megawatów, zauważa Financial Times. Inwestorzy w Ameryce Łacińskiej dotychczas częściej wybierali Urugwaj, Meksyk lub Brazylię. Ponad rok po ogłoszeniu przez Mileia budowy dużego centrum danych OpenAI nie pojawiły się nowe informacje o tym projekcie.

Przedstawiciele OpenAI, Amazon, Google, Oracle, operatorów centrów danych oraz inwestor venture capital Peter Thiel odwiedzili ostatnio Buenos Aires, pisze publikacja, powołując się na dane Associated Press. Deweloper centrów danych Crusoe, zaangażowany w budowę kampusu OpenAI w Teksasie, dążył w tym roku do przeprowadzenia rozmów z argentyńskimi urzędnikami energetycznymi na temat inwestycji wspieranych przez rząd USA.

Inicjatywa budzi obawy wśród aktywistów ekologicznych i przedstawicieli rdzennego ludu Mapucze. Alan Rocha Varsanyi, badacz z argentyńskiej grupy ekologicznej Observatorio Petrolero Sur, ostrzegł, że moce obliczeniowe mogą być eksportowane tam, gdzie są potrzebne OpenAI i innym firmom. Krytycy wskazują również na obciążenie środowiska, a centra danych tworzą stosunkowo niewiele miejsc pracy.

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