Prezydent Argentyny Javier Milei oświadczył w Buenos Aires, że jest gotów do dialogu z różnymi sektorami społeczeństwa, ale nazwał debatę polityczną w kraju nieuczciwą intelektualnie. W ten sposób zareagował na apel papieża Leona XIV o dialog i demokratyczne współistnienie podczas historycznej wizyty pontyfika w Argentynie — informuje Buenos Aires Times.

Oświadczenie Mileia w sprawie dialogu

Argentyński prezydent twierdzi, że opozycja poparła w ubiegłym roku 40 projektów ustaw, które jego zdaniem miały na celu zniszczenie stabilności makroekonomicznej. Milei podkreślił przywiązanie swojego rządu do równowagi fiskalnej i stwierdził, że zastrzeżenia wobec tej polityki, w jego przekonaniu, oznaczają propozycje zwiększenia wydatków publicznych.

Prezydent powiedział również, że nie sprzeciwia się dialogowi i współistnieniu, ale uważa debatę w argentyńskiej polityce za demagogiczną i pozbawioną precyzji pojęciowej. Według niego rząd stara się nie przerzucać ciężaru obecnych decyzji na przyszłe pokolenia Argentyńczyków.

Stanowisko pontyfika

W swoim pierwszym przemówieniu po przybyciu do Argentyny papież Leon XIV oświadczył, że gospodarka ma służyć ludziom, a nie ludzie gospodarce. Pontyfik zwrócił uwagę na sytuację osób, które pracują, ale mimo to nie mogą zaspokoić potrzeb swoich rodzin.

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Leon XIV wystąpił także w obronie ubogich i emerytów, wzywając do poświęcenia szczególnej uwagi osobom dotkniętym chorobami, stanem zależności i niepełnosprawnością. Jak zauważa gazeta, była to pośrednia aluzja do kontrowersyjnego ograniczenia przez rząd pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, przeciwko któremu co tydzień odbywają się protesty przed budynkiem Kongresu Narodowego w Buenos Aires.

Papież podkreślił, że umacnianie demokracji wymaga gotowości do słuchania i wyważonego używania słów. Zaznaczył także znaczenie osobistej uczciwości urzędników i powiedział, że korupcja podważa zaufanie obywateli do instytucji.

Spotkanie w pałacu prezydenckim

Milei nazwał przyjazd pontyfika emocjonalnym wydarzeniem. Według niego podczas prywatnego spotkania w pałacu prezydenckim Casa Rosada rozmawiali o moralnych podstawach polityki, roli Pisma Świętego w podejmowaniu decyzji i prawie naturalnym.

Wizyta Leona XIV była pierwszą wizytą pontyfika w Argentynie od niemal czterech dekad. W ramach podróży papież planuje odwiedzić dom dla osób z niepełnosprawnościami i więzienie, a także odprawić trzy msze pod gołym niebem.

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