W Argentynie prezydent Javier Milei ze łzami pożegnał papieża Leona XIV na międzynarodowym lotnisku Ezeiza. Papież zakończył czterodniową wizytę w kraju i udał się do Peru, gdzie będzie kontynuował podróż po Ameryce Południowej, informuje Buenos Aires Times.

Pożegnanie na lotnisku

Papieża żegnano podczas krótkiej ceremonii z pełnymi honorami wojskowymi. W pożegnaniu uczestniczyli również szefowa kancelarii prezydenta Karina Milei oraz minister spraw zagranicznych Pablo Quirno.

Według gazety prezydent Argentyny był wyraźnie poruszony pod koniec wizyty i nie zdołał powstrzymać łez. Ostatnim przystankiem papieża w kraju było Luján.

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Msza w Luján

Wizyta Leona XIV zakończyła się mszą przed bazyliką Matki Bożej z Luján. Według szacunków władz prowincji w nabożeństwie uczestniczyło ponad trzy miliony wiernych.

Po nabożeństwie papież podziękował Argentyńczykom za ciepłe przyjęcie i powiedział, że czuł się w kraju jak w domu. Życzył także Argentynie błogosławieństwa i wezwał obecnych, by nieśli Ewangelię z radością i wdzięcznością.

Karina Milei nazwała w mediach społecznościowych cztery dni wizyty czasem głębokiej duchowości i emocji. Podziękowała przedstawicielom Kościoła, rządu krajowego oraz różnych jurysdykcji, którzy uczestniczyli w organizacji podróży.

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