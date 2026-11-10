W Polsce prezydent Karol Nawrocki nadał stopnie generalskie dziesięciu oficerom Wojska Polskiego. Jak informuje RMF24, kandydatury przedstawił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a listę oficerów opublikowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Awanse na wyższe stopnie generalskie

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji pilot Ireneusz Nowak otrzymał stopień generała broni. Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Rafał Miernik został awansowany na stopień generała dywizji.

Nowi generałowie brygady

Stopień generała brygady otrzymało ośmiu pułkowników:

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dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej Piotr Bieniek;

dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Mariusz Ciećko;

zastępca szefa Agencji Uzbrojenia Robert Fromholc;

zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego Przemysław Gogoliński;

dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski;

dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej Tomasz Lisek;

dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej Andrzej Magera;

szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Bogdan Sowa.

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopni zaplanowano na 11 listopada 2026 roku podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski.

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