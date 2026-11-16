W wyborach prezydenckich na Wyspach Zielonego Przylądka urzędujący szef państwa José Maria Neves prowadzi z wynikiem 63,8% głosów. Według wstępnych danych z oficjalnego portalu wyników przetworzono dane z 1 244 z 1 296 lokali wyborczych, czyli 96%.

Wstępne wyniki głosowania

Neves zdobył 79 945 głosów. Jego główna rywalka, była minister sprawiedliwości Joana Rosa, otrzymała 39 544 głosy, czyli 31,6%. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na wstępne oficjalne wyniki.

Dane wyświetlone na portalu wskazują, że w głosowaniu wzięło udział 129 032 wyborców — 32% z 403 849 zarejestrowanych wyborców. O urząd prezydenta ubiegało się łącznie sześciu kandydatów, a pozostali czterej kandydaci uzyskali każdy mniej niż 2% głosów.

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Warunki zwycięstwa

Neves, który pełni urząd prezydenta od 2021 roku, ubiega się o reelekcję na drugą pięcioletnią kadencję. Popiera go Afrykańska Partia Niepodległości Wysp Zielonego Przylądka, która wygrała wybory parlamentarne w maju.

Rosę popiera opozycyjny Ruch na rzecz Demokracji. Jest ona pierwszą kobietą kandydującą na urząd prezydenta kraju od uzyskania przez Wyspy Zielonego Przylądka niepodległości od Portugalii w 1975 roku. Aby wygrać w pierwszej turze, kandydat musi otrzymać ponad połowę ważnych głosów; w przeciwnym razie dwóch liderów przejdzie do drugiej tury zaplanowanej na 29 listopada.

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