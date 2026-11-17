Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan spotkał się w Abu Zabi z pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez. Strony omówiły rozszerzenie współpracy dwustronnej, przede wszystkim w dziedzinie rozwoju gospodarczego, informuje The National.

Współpraca gospodarcza

Rodríguez przybyła do Abu Zabi z wizytą roboczą. Prezydent ZEA życzył jej sukcesów w kierowaniu krajem oraz w realizacji dążeń narodu wenezuelskiego do dalszego postępu i dobrobytu.

Przywódcy potwierdzili zamiar rozwijania relacji między ZEA a Wenezuelą oraz rozszerzania współpracy w różnych dziedzinach zgodnie ze wspólnymi interesami. Podczas rozmów rozważano również możliwości pogłębienia więzi w sferze gospodarczej i rozwojowej.

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Szczyt biznesowy i konferencja wodna

Tego samego dnia w Abu Zabi odbył się szczyt biznesowy ZEA i Wenezueli z udziałem urzędników oraz przedstawicieli sektora prywatnego. Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Handlu Zagranicznego ZEA wspólnie z Izbą Handlowo-Przemysłową Abu Zabi. Uczestnicy omawiali możliwości inwestycyjne w energetyce, górnictwie, rolnictwie, logistyce i infrastrukturze.

Minister handlu zagranicznego ZEA Thani Al Zeyoudi oświadczył, że ZEA są gotowe być hubem dla wenezuelskich firm na rynkach Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Rodríguez nazwała ZEA ważnym partnerem i zaprosiła emirackie firmy do rozważenia możliwości w wenezuelskiej energetyce, wydobyciu surowców mineralnych, sektorze rolnym i turystyce. Według publikacji kraj dąży do pozyskania około 76 mld dolarów inwestycji w sektor naftowo-gazowy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Podczas spotkania mówiono także o Konferencji Wodnej ONZ w 2026 roku, którą Abu Zabi będzie gościć w grudniu. Strony podkreśliły znaczenie forum dla międzynarodowych wysiłków na rzecz rozwiązania problemów związanych z zasobami wodnymi.

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