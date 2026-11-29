Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung oświadczył w Seulu, że wzmacnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi nie stoi w sprzeczności z dążeniem kraju do większej strategicznej autonomii i utrzymywaniem relacji z Chinami. Powiedział to podczas nieformalnej rozmowy z dziennikarzami na górze Pukak, informuje Korea Herald.

Lee odpowiadał na pytania dotyczące niedawnych zmian kadrowych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, które objęły trzy kluczowe stanowiska w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie. Wśród nich były stanowiska ministra zjednoczenia Chung Dong-younga oraz dyrektora Narodowej Służby Wywiadowczej Lee Jong-seoka, których gazeta zalicza do zwolenników strategicznej autonomii.

Według prezydenta sojusz i autonomia są równie ważne i nie są wzajemnie wykluczającymi się podejściami. Dodał, że w zależności od okoliczności może uwzględniać różne poglądy urzędników.

Relacje z Chinami

Lee oświadczył, że Seul powinien nadal rozszerzać i wzmacniać sojusz z USA, jednak nie powinien z tego powodu rezygnować z relacji z innymi państwami. Szczególnie podkreślił znaczenie więzi z Chinami.

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Prezydent powiedział, że wyjaśniał Pekinowi znaczenie amerykańsko-południowokoreańskiego sojuszu, a Waszyngtonowi — że Seul nie może zaniedbywać relacji z ChRL. Ostrzegł również przed nadmiernymi napięciami dyplomatycznymi wokół Tajwanu, powołując się na porozumienie z 1992 roku o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Seulem a Pekinem.

W sferze gospodarczej Lee z zadowoleniem przyjął postępy w negocjacjach dotyczących usług i inwestycji w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu. Jednocześnie przyznał, że nadal obowiązują ograniczenia dotyczące występów artystów K-pop w Chinach. Prezydent oświadczył także, że konieczna jest dywersyfikacja źródeł nadwyżki handlowej, ponieważ jego zdaniem gospodarcza zależność Korei Południowej od USA jest zbyt duża.

Przekazanie dowództwa operacyjnego

Lee ponowił zamiar dążenia do szybkiego przekazania Korei Południowej przez USA operacyjnego dowództwa wojskowego na czas wojny. Nazwał to kluczowym elementem suwerenności, jednocześnie uznając istnienie wewnętrznej opozycji wobec takiego kroku oraz znaczenie poparcia społecznego.

Mówiąc o możliwej wizycie przywódcy KRLD Kim Dzong Una w Chinach, prezydent zaznaczył, że Seul ma informacje o prawdopodobieństwie takiej podróży, lecz pozostaje ona niepewna. Oświadczył, że Korea Południowa musi być gotowa na oba scenariusze i będzie nadal starać się stworzyć warunki do dialogu z Pjongjangiem.

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